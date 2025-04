Conte, rivoluzione in vista del Torino: tutti i possibili cambi di formazione

Antonio Conte potrebbe procedere con una vera e propria rivoluzione di formazione in vista della sfida tra Napoli e Torino: tutti i possibili cambi

Sarà un Antonio Conte pensieroso in queste ore che precederanno la sfida di domenica sera contro il Torino. Il Napoli sa di avere il destino nelle proprie mani e non potrà permettersi passi falsi. Gli azzurri giocheranno dopo l’Inter, che nel pomeriggio affronterà la Roma, dopo le disfatte contro Bologna e Milan, quest’ultima in Coppa Italia con tanto di eliminazione.

I partenopei si presenteranno alla sfida contro i granata senza Juan Jesus, stagione finita, e senza David Neres, fermato dal solito infortunio al soleo che lo costringerà a rimanere lontano dai campi almeno fino alla sfida contro il Parma. Il rischio è che il brasiliano si riveda addirittura solamente all’ultima di campionato contro il Cagliari.

Conte stravolge la formazione? Come potrebbe cambiare il Napoli

Proprio le assenze sicure, potrebbero portare a una piccola rivoluzione tattica. Conte, infatti, starebbe valutando anche di cambiare modulo, affidandosi a un 3-5-2 o, rimanendo con 4 difensori ma optando per un 4-4-2. Nella prima ipotesi, Di Lorenzo scalerebbe a braccetto, con Politano largo a destra e Raspadori al fianco di Lukaku. Nella seconda, invece, rimarrebbe tutto invariato in fase difensiva, con un assetto, però, più offensivo.

Non si esclude anche una permanenza al 4-3-3 che ha portato più punti al Napoli quest’anno. Rimanere con lo stesso sistema di gioco, permetterebbe a McTominay di rimanere a centrocampo senza allargarsi e vedrebbe l’inserimento di Spinazzola come esterno offensivo, a discapito di Raspadori che si siederebbe in panchina.

In difesa, spazio ancora a Rafa Marin, dato che le condizioni di Buongiorno non sono ancora confortanti. Mentre a centrocampo, che si giochi a 3 a 4 o a 5, resta apertissimo il ballottaggio tra Anguissa, il cui futuro è un rebus, e Gilmour. Nelle prossime ore verranno sciolti tutti i dubbi, per quella che si prospetta essere la prima delle 5 finali che attendono il Napoli.