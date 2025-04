Buongiorno, ritrova il suo Torino? Cosa filtra sul rientro dall’infortunio

Alessandro Buongiorno ritornerà in campo proprio contro il suo Torino? Cosa filtra da Castel Volturno sulle condizioni del difensore infortunato

Il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno è uno dei temi di discussione di questi giorni che anticipano la sfida con il Torino di domenica prossima. Il Napoli ha il destino nelle proprie mani in questo finale di stagione. Con la battuta d’arresto dell’Inter ci sono in palio 15 punti e una situazione di perfetta parità tra le due squadre, entrambe a 71.

Gli azzurri dovranno vedersela con Torino, appunto, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari, mentre i nerazzurri affronteranno Roma, Verona, Torino, Lazio e Como. A queste sfide si aggiungeranno anche le due in Champions League contro il Barcellona. E se da una parte il Napoli ci arriva più riposato, allo stesso tempo Conte deve fare i conti con più assenze, anche quella dello stesso Buongiorno.

Buongiorno, il rientro resta in dubbio: le sue condizioni

L’infortunio agli adduttori che lo ha tenuto fuori contro Bologna, Empoli e Monza potrebbe lasciarlo ai box anche contro il Torino. La squadra che lo ha cresciuto e lo ha visto diventare maturo. I granata hanno portato il difensore a brillare, prima della chiamata del Napoli. Un incontro che sarà per sempre speciale per il classe ’99, che rischia però di non poter affrontare il suo passato al Maradona.

Secondo quanto riferito anche dal Corriere dello Sport, da Castel Volturno non filtrano notizie positive. Il difensore dei partenopei sembrerebbe non aver recuperato e potrebbe non riuscire ad accomodarsi neanche in panchina. Nelle prossime ore, la squadra continuerà gli allenamenti in vista della gara di domenica, nella speranza di riuscire a portare il 25enne almeno in panchina.

Come con il Monza, pronto Rafa Marin per prendere il suo posto, per via dell’infortunio anche di Juan Jesus. Un tour de force finale dove bisognerà stringere i denti. Buongiorno, a ogni modo, rientrerà quasi sicuramente per la sfida contro il Lecce del prossimo 3 maggio. Una trasferta molto ostica per via della posta in palio per entrambe le squadre.