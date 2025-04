Anguissa, spunta l’offerta del Chelsea: la posizione del Napoli sul possibile addio

Frank Anguissa potrebbe salutare il Napoli a fine anno, arriva infatti un’offerta da parte del Chelsea: la posizione dei partenopei sul possibile addio del centrocampista

Il futuro di Frank Anguissa potrebbe essere lontano dal Napoli. Il centrocampista camerunense sembrerebbe arrivato alla fine del suo ciclo con gli azzurri. Dopo lo storico scudetto di due anni fa, vuole regalare un’altra grande gioia ai tifosi, prima di salutare. Da settimane si parla della volontà da parte della compagna del giocatore di tornare in Inghilterra e la richiesta potrebbe essere esaudita.

La Gazzetta dello Sport ha riferito, questa mattina, che il Chelsea si sarebbe mosso concretamente per l’acquisto di Anguissa. Il Napoli, dal canto suo, si è mosso in anticipo per attivare la clausola di rinnovo automatico fino al 2027 per evitare di perderlo a parametro zero in estate. Questo, però, non significherà riuscire a trattenerlo nel club ancora a lungo.

Anguissa al Chelsea, la posizione del Napoli: cosa succederà in estate

La situazione in casa azzurra è abbastanza chiara. Il Napoli aveva intenzione di allungare il contratto di Anguissa per altri due o addirittura tre anni. L’obiettivo era quello di portarlo fino al 2029 o 2030, con un ritocco di ingaggio che avrebbe dimostrato anche un senso di gratitudine nei confronti del giocatore, che ha sempre dimostrato (stagione del decimo posto a parte) di essere un leader della squadra.

La società, stando a quanto trapela, non si opporrebbe a un’eventuale cessione, ma ovviamente al giusto prezzo. Ovviamente, tutti discorsi che verranno fatti a fine stagione, dato che ora la posta in palio è altissima. Il Chelsea aspetta e subito dietro il Monaco. Al momento Anguissa pensa solo al campo, nella speranza di festeggiare ancora insieme, prima dell’ultimo saluto.

Tra i maggiori protagonisti di questa stagione, il centrocampista vuole ritrovare anche la migliore condizione per questo finale, riprendendosi un posto da titolare e trascinando a suon di gol il suo Napoli verso uno storico quarto titolo.