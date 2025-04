Colpo di scena Napoli, affare low cost: c’è il nome a sorpresa

In attesa dell’inizio del calciomercato la dirigenza del Napoli studia già i prossimi colpi: nel mirino un giocatore della Premier League.

A Napoli il sogno scudetto è sempre più vivo. Gli uomini guidati da Antonio Conte stanno crescendo settimana dopo settimana e finalmente il duro lavoro sta ripagando. Le distrazioni dell’Inter hanno infatti permesso al Napoli di recuperare il distacco tra il primo e il secondo posto: adesso dipenderà tutto dagli azzurri.

In attesa che il campionato termini, Manna e tutta la dirigenza del Napoli sono già al lavoro per individuare i profili più adatti al gioco di Antonio Conte. È lunga la lista dei giocatori costantemente monitorati dal Napoli: uno degli obiettivi più interessanti viene dalla Premier League.

Forte interesse del Napoli per Hudson-Odoi

Il Napoli continua a monitorare vari giocatori per l’attacco: in particolare il club azzurro è rimasto colpito da Hudson-Odoi, perno offensivo del Nottingham Forest.

Secondo Sky Sports News Uk, il Napoli ha messo nel mirino l’attaccante Callum Hudson-Odoi. Attualmente l’inglese milita nel Nottingham Forest, vera squadra rivelazione di questa Premier League, come confermato dal quarto posto in classifica. Sull’ala c’è anche l’interesse della Roma e di vari big club inglesi, tra cui il Tottenham.

Hudson-Odoi è cresciuto nel vivaio del Chelsea dove ha dimostrato fin da subito grandissime qualità offensive. Dopo un’esperienza in Germania al Bayer Leverkusen, l’esterno si è trasferito al Nottingham Forrest. In questa stagione ha già messo a referto cinque gol e tre assist, a dimostrazione delle sue grandi abilità.

Occasione per il Napoli: è in scadenza di contratto

Il contratto di Hudson-Odoi scade il prossimo anno e il rinnovo non è così certo: un’eventuale offerta del Napoli potrebbe spingerlo a non rinnovare col Nottingham.

Un dettaglio da non sottovalutare è la situazione contrattuale di Hudson-Odoi. Attualmente il contratto dell’esterno scade a giugno 2026, col club inglese che ha già imbastito le prime trattative con l’entourage del calciatore per il rinnovo. L’ala inglese, però, si prenderà del tempo per valutare tutte le possibili offerte: un trasferimento in una big di Serie A potrebbe convincerlo a lasciare l’Inghilterra.

Grazie alla sua estrema versatilità, Hudson-Odoi sarebbe un colpo perfetto per il Napoli targato Antonio Conte. L’inglese in primis sarebbe in grado di ricoprire più ruoli nello scacchiere offensivo ma soprattutto garantirebbe velocità di manovra e grandi abilità nel dribbling.