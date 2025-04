Batosta Inter, l’annuncio è netto: il Napoli gongola

Molta delusione per l’Inter tra campionato e Coppa Italia: ora per i nerazzurri le cose si mettono davvero male.

Dopo una prestazione assolutamente al di sotto delle aspettative l’Inter è stata eliminata dalla Coppa Italia dagli storici rivali rossoneri. Svanisce definitivamente il sogno triplete tanto decantato da Simone Inzaghi durante alcune conferenze stampa. L’atteggiamento messo in campo dagli uomini di Inzaghi non ha affatto convinto.

Ora l’obiettivo dell’Inter resta confermare il primo posto in Serie A e, soprattutto, cercare di battere il Barcellona in Champions. Combattere con la stanchezza non sarà però facile. Proprio per questo motivo nelle ultime ore sta facendo scalpore una possibilità disastrosa: i tifosi si preparano al peggio.

Pardo: “Nelle ultime due partite è cambiato il quadro”

Il noto giornalista Pierluigi Pardo analizza le ultime prestazioni dei nerazzurri: con questo atteggiamento l’Inter rischia di concludere la stagione senza alcun trofeo.

Durante la trasmissione Tutti Convocati di Radio24 il giornalista Pierluigi Pardo ha commentato gli ultimi due match disputati dall’Inter, entrambi terminati con una sconfitta. Secondo Pardo queste ultime disattenzioni rischiano di complicare la corsa scudetto, mandando all’aria un’ottima stagione:

“Ciò che è successo nelle ultime due partite cambia tanto il quadro, perché una competizione è andata e nell’altra l’Inter non è più favorita. Bisogna vedere cosa è rimasto nel serbatoio di energie dei nerazzurri. È chiaro che l’Inter sta continuando a cercare di fare qualcosa di grande, forse anche al di sopra delle proprie possibilità“

Pardo: “Preoccupante la difficoltà nel reagire”

Pardo ha poi commentato più dettagliatamente la prestazione dell’Inter nella gara di Coppa Italia: nel secondo tempo ai nerazzurri è mancata la tenacia che finora li ha contraddistinti.

Nel corso del suo intervento, Pierluigi Pardo si è soffermato sul derby di Coppa Italia col Milan, sottolineando in particolar modo come la stanchezza stia incidendo tanto nelle prestazioni dei nerazzurri:

“Il secondo tempo e la difficoltà nella reazione è stata preoccupante, la stanchezza è un’attenuante generica che l’Inter sta vivendo meravigliosamente ma anche pericolosamente”

Secondo il giornalista all’Inter è mancato anche l’apporto di qualità da parte di determinati giocatori. Le scelte iniziali e i cambi effettuati da Simone Inzaghi non hanno affatto inciso nel match: