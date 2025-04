Lobotka come De Laurentiis: il commento sull’Inter

Stanislav Lobokta commenta l’andamento negativo dell’Inter tra campionato e Coppa Italia: le parole alla…Aurelio De Laurentiis

Dopo la sconfitta a Bologna al novantesimo minuto per mano di Orsolini, arriva un’altra tremenda batosta per i nerazzurri, ossia l’eliminazione dalla Coppa Italia. Una sconfitta larga, 3-0 per il Milan, nell’ennesimo derby sbagliato della stagione. Insomma, un disastro sotto tanti punti di vista. Specialmente se si considera l’aspetto psicologico.

L’Inter si affaccia alle prossime cinque partite di campionato con un calendario sulla carta più complesso di quello del Napoli. La formazione di Inzaghi è già inciampata sullo scoglio Bologna e ora deve superare quello chiamato Roma, che non conosce sconfitta in Serie A da 17 giornate di fila.

E poco prima della sfida di Pasqua tra Bologna e Inter, il presidente Aurelio De Laurentiis aveva commentato così su Radio CRC chi avrebbe gufato la partita dei nerazzurri:

“Detesto chi gufa, non tifo contro altri”

Sulla stessa linea d’onda uno dei suoi calciatori, Stanislav Lobotka, che attraverso il suo punto di vista fa capire anche la forza del gruppo costruito da Antonio Conte

Lobotka: “Non guardo l’Inter, penso solo al Napoli”

Il regista azzurro, premiato dalla sua Federcalcio come miglior calciatore della Slovacchia della scorsa stagione, ha commentato così la doppia sconfitta consecutiva dell’Inter tra campionato e Coppa Italia:

“Sono concentrato solo sulla mia squadra, a vincere ogni partita. Non guardo l’Inter o altre squadre, sono solo focalizzato sul prossimo avversario e sulla mia preparazione per il prossimo match”

In merito al Torino, prossimo avversario del Napoli, Lobotka rivela:

“Il Torino è forte fisicamente ed ha anche degli ottimi giocatori con qualità individuali. Ogni partita da qui alla fine del campionato ha delle insidie, l’abbiamo visto anche contro il Monza. Tutti vogliono vincere a fine stagione, soprattutto contro le squadre in testa alla classifica, ma noi dobbiamo restare concentrati sul nostro gioco”

Sogno Scudetto, parla Lobotka: “Tutto è nelle nostre mani”

Inutile dire che l’assist offerto dall’Inter, perdendo a Bologna, ha rimesso il destino nelle mani degli azzurri, annullando di fatto quel vantaggio che possedeva la squadra di Simone Inzaghi. E così, Lobotka ci crede sul serio, come ormai ogni componente dello staff di Conte e del gruppo squadra:

“Essere primi è importante per me, per la squadra, ma soprattutto per Napoli: possiamo di nuovo sognare, è tutto nelle nostre mani. Non è facile giocare con nessuna squadra in questa fase del campionato: noi con il Bologna, ad esempio, abbiamo pareggiato, sappiamo che è una squadra con grandi qualità. Dobbiamo restare concentrati e pensare solo alle nostre partite e al nostro team e poi vedremo dove saremo alla fine della stagione”

Dunque, occhio al prossimo avversario e alle insidie che presenterà il Torino. I granata arrivano a questo match del Maradona con l’umore alto e leggerezza, visto la posizione in classifica e la vittoria sull’Udinese.