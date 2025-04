“Inter più stanca?”: Inzaghi messo alle strette, la risposta sul calendario è un messaggio al Napoli

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla partita contro il Milan, che ha decretato l’uscita di scena dei nerazzurri dalla Coppa Italia.

Brutta serata per l’Inter, che questa sera è stato battuta dal Milan con un sonoro 3-0. Risultato, quest’ultimo, che mette fuori dai giochi i nerazzurri sia dall’ambizione di portarsi a casa la Coppa Italia che dal sogno Triplete. Ora, l’Inter avrà da pensare soltanto alla Serie A, con tanto di lotta Scudetto con il Napoli, e alla UEFA Champions League. Insomma, un risultato che trancia le gambe a una squadra che fino al risultato di questa sera credeva concretamente di fare en plein.

A parlarne è stato lo stesso tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta contro il Milan. L’ex Lazio ha avuto modo di commentare anche quelle che restano le ambizioni in casa nerazzurra, con il testa a testa con il Napoli in campionato che è destinato a continuare da qui al termine della stagione. Le parole dell’allenatore sembrano essere un messaggio indiretto per Antonio Conte, che intanto ha la testa ben proiettata al prossimo impegno contro il Torino.

Coppa Italia, le parole di Inzaghi dopo Inter-Milan

Simone Inzaghi non si sottrae alle domande in merito alla tenuta fisica dell’Inter, anche per quanto concerne questo finale di stagione in campionato, con la lotta Scudetto con il Napoli sempre più nel vivo.

Di seguito, le parole del tecnico nerazzurro rilasciate a Sport Mediaset:

Stanchezza? È inutile negarlo, c’è stanchezza fisica e mentale, ma dobbiamo essere forti più di tutto questo. Siamo l’Inter e abbiamo deciso noi questo percorso, dobbiamo continuare su questa strada. La stanchezza e il calendario non devono essere alibi. Questa sera dovevamo essere più bravi nei dettagli. Abbiamo avuto un calendario più fitto, si, ma non deve essere un alibi. In una semifinale come questa dovevamo fare di più. Siamo al 24 aprile, c’è l’ultimo mese, il più impegnativo: dobbiamo andare avanti, con la fiducia dei nostri tifosi, della società. Domenica ci giocheremo la nostra partita con la Roma, poi penseremo alla Champions League”.

Napoli – Inter, un duello che affascina gli appassionati

Il duello a distanza tra il Napoli e l’Inter è destinato a caratterizzare queste ultimissime partite che restano da qui alla fine. Entrambe le compagini sono a 71 punti: ora, però, ci sono altri quindici punti in palio, con la speranza da parte di Antonio Conte che ci possa essere un rendimento super da parte della sua squadra.

Poter chiudere, magari, con un filotto consecutivo di vittorie garantirebbe, quantomeno, la certezza di disputare lo spareggio Scudetto (previsto nel caso in cui le prime due squadre della classifica dovessero finire la Serie A a pari punti, ndr). Cinque partite, però, possono dire ancora tanto e il dovere da parte degli azzurri e di dare il massimo in ognuna di esse, per poi fare i conti alla fine.