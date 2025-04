Osimhen, cessione con super scambio: due big dall’Inghilterra al Napoli

Super operazione per la cessione di Osimhen: lo scambio porta due big dall’Inghilterra al Napoli, che affare per Manna.

Il dilemma per la cessione di Victor Osimhen continua a mantenersi irrisolto. Il nigeriano è stato ceduto solo in prestito al Galatasaray e nella prossima estate si riaprirà la telenovela per la sua cessione. Il club azzurro spera che l’abbassamento della clausola rescissoria intorno ai 75 milioni possa portare ad una rapida cessione nella prossima sessione di mercato, evitando di “trascinarsi” questa situazione sino alle ultime ore del calciomercato.

Osimhen, scambio fra Napoli e Manchester United

L’edizione odierna de “Il Mattino” svela quanto sia importante per il club la cessione di Osimhen per costuire un mercato che dovrà essere obbligatoriamente di altissimo livello in virtù del chiaro avviso da parte di Antonio Conte nelle sue ultime interviste. L’obiettivo del club è quindi di chiudere rapidamente un’operazione come questa, utilissima per portare finanze da reinvestire. Secondo il quotidiano, sono due i club da ascrivere alla corsa: Galatasaray e Manchester United, con gli inglesi disposti ad offrire anche Garnacho e Hojlund.

I turchi potrebbero infatti ricevere uno sconto sulla clausola, nell’ottica anche di evitare qualsiasi dialogo con la Juventus, a cui De Laurentiis non ha intenzione di cedere il suo calciatore per nessuna cifra.

Il Manchester United, invece, potrebbe tranquillamente convincere il calciatore ad accasarsi a loro e, qualora ci riuscisse, avrebbe diverse carte da giocarsi nella trattativa col Napoli. Piuttosto interessanti le soluzioni Garnacho (già voluto con insistenza dal Napoli a gennaio) e Hojlund (uno dei primi nomi nella lista di Manna come vice Lukaku).

Garnacho e Hojlund le pedine per Osimhen?

Si tratta di un’ipotesi sicuramente praticabile, in considerazione di come questi due calciatori piacciano tanto al Napoli a prescindere da Osimhen. Sarebbe da valutare, ovviamente, la praticabilità di uno scambio in cui entrambi i calciatori siano inseriti nell’operazione: sicuramente più alte le possibilità per Hojlund, giocatore che verrebbe rimpiazzato a Manchester dallo stesso Osimhen.

Riguardo Garnacho, è intuibile pensare ad un Napoli pronto a non arrendersi dopo il tormentone che ha dominato tutto la lunghissima trattativa non andata a buon fine a gennaio. Il suo mancato acquisto è stato uno dei fattori di malcontento della piazza in questa stagione, visto che sembrava lui la soluzione migliore per rimpiazzare Khvicha Kvaratskhelia. L’arrivo del “solo” Okafor (in prestito) riaprirà sicuramente speculazioni al riguardo anche per l’estate.