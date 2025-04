“C’è stato dello sciacallaggio”, Conte risponde a tutti in conferenza

Antonio Conte, di fatto, è stato l’assoluto protagonista del post gara di Monza-Napoli.

Dopo la vittoria contro l’Empoli, di fatto, il Napoli ha ottenuto un altro successo importantissimo. Quest’oggi, infatti, i partenopei hanno sconfitto 0-1 il Monza di Alessandro Nesta.

Il gol decisivo è stato realizzato da McTominay nel corso della seconda frazione di gara. Con questo successo, in attesa della gara dell’Inter a Bologna, il Napoli è tornato al comando della classifica del campionato di Serie A. Tuttavia, sorprendendo tutti, il post gara è stato caratterizzato dalle parole di Conte.

Il tecnico salentino, di fatto, non le ha mandate a dire in conferenza stampa:

“Noi combattiamo per il Napoli, diamo tutto per il Napoli. C’è stato dello sciacallaggio ieri, si è parlato molto anche di cose che non c’entravano nulla. Io mi devo tutelare, non posso mettere il mio ‘sedere’ a disposizione”.