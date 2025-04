Mercato Napoli, doppio affare da urlo: arrivano dalla Serie A

Doppio affare pazzesco del Napoli in Serie A: Manna punta due stelle del nostro campionato, trattativa clamorosa.

Il Napoli continua a sognare la vittoria del tricolore, non senza qualche polemica. Le perplessità di Conte in merito al progetto azzurro dovranno essere smentite per permettere al club un futuro florido e, inevitabilmente, il primo modo per farlo sarà garantire all’allenatore un calciomercato all’altezza delle sue ambizioni.

Manna sarà, con tutta probabilità, tenuto ad intervenire praticamente in ogni reparto per riuscire a creare così una rosa pronta a competere su tutti i fronti.

Napoli, Manna sogna il doppio colpo Solet-Lucca

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, le trattative azzurre potrebbero portare ad instaurare un vero e proprio asse di mercato con l’Udinese, squadra in cui gli osservati speciali sono il difensore Oumar Solet e l’attaccante Lorenzo Lucca.

Come rivelato dal portale, Manna avrebbe per davvero l’intenzione di mettere in piedi una doppia operazione, in considerazione di come entrambi i calciatori vengano reputate delle piste assolutamente all’altezza per rinforzare la rosa.

Per quanto riguarda l’attaccante, però, Lucca dovrà prima superare la concorrenza di tanti altri calciatori che piacciono al club, che segue infatti anche Bonny del Parma e Hojlund del Manchester United.

Napoli-Udinese, asse ancora caldissimo

Manna quindi proverà a riaccendere un asse di mercato che ha fatto per anni le fortune del Napoli come quello con l’Udinese. Tanti, infatti, gli acquisti azzurri dal club friulano, con giocatori come Inler, Allan e Zielinski acquistati proprio dalla società dei Pozzo. I buoni rapporti della famiglia De Laurentiis con la famiglia proprietaria della squadra bianconera, infatti, hanno facilitato notevolmente gli affari fra le due squadre.

Ora ci riproverà Manna: il tentativo è acquistare due giovani che hanno attirato l’attenzione di tantissimi club italiani oltre al Napoli. Su Lucca, infatti, avevano piombato gli occhi anche Milan e Inter, mentre per Solet avevano avanzato il loro interesse anche Roma e Lazio. Chissaà se, però, gli affara consolidati e i buoni rapporti possano creare una vera e propria corsia preferenziale per il Napoli: si tratterebbe di un doppio colpo da urlo!