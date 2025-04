Napoli e Inter, calendario a confronto: dove si nascondono le maggiori insidie

Napoli e Inter, il calendario a confronto: ecco dove si nascondono le maggiori insidie per le due squadre in corsa per lo scudetto. L’analisi dettagliata

Il duello tra Napoli e Inter prosegue, con 6 giornate al termine del campionato. Sono 18 i punti in palio, con i nerazzurri ancora a +3 e con gli scontri diretti in perfetta parità. La grande differenza la farà il calendario delle due squadre, con gli uomini di Inzaghi che dovranno affrontare anche il Milan in Coppa Italia la prossima settimana e il Barcellona in Champions League a maggio.

Tre sfide molto dure, che per l’Inter equivarranno a un’ulteriore carico di fatica. Proprio su questo punto dovrà spingere il Napoli, che dovrà approfittarne di eventuali passi falsi. Una cosa è certa: gli azzurri dovranno ottenere 18 punti su 18 disponibili. Non solo perché dovranno recuperare lo svantaggio, non solo perché il livello degli avversari non è insormontabile, ma anche perché senza filotto di successi sarà quasi impossibile accaparrarsi lo scudetto.

Napoli, il calendario per lo scudetto: i rischi

Conte, che si è duramente sfogato nella conferenza stampa alla vigilia del Monza, sa di avere la squadra non al completo. Persi Buongiorno (rientro tra due settimane?) e Juan Jesus (stagione finita), sperava di poter contare almeno sui calciatori offensivi, ma anche Neres si è fermato, per un periodo di tempo ancora non così chiaro.

Non può diventare però un alibi e contro il Monza dovranno arrivare i 3 punti. Una prima insidia potrebbe esserci il prossimo turno, alla 34a giornata, dato che il Torino sarà la squadra tecnicamente più valida che affronteranno gli azzurri. Ma al Maradona i granata, che non hanno più nulla da chiedere al campionato, potrebbero anche concedere qualcosa.

Durante il 35° turno di Serie A, Lukaku e compagni se la vedranno contro il Lecce, al Via del Mare. Per noi è forse questa la sfida più insidiosa tra tutte. Se i pugliesi non dovessero battere oggi il Como, rischieranno seriamente la retrocessione e a tre giornate dalla fine, in casa, combatteranno con il sangue agli occhi per salvarsi.

Sembra spaventare meno il Genoa alla 36a, nonostante il club allenato da Vieira sia risultato un avversario molto ostico per tutti. Allo stesso tempo, i rossoblù sono già abbondantemente salvi e senza troppe pretese. Occhi aperti anche al penultimo turno, in casa del Parma che ha fermato l’Inter. Anche in questo caso, il Napoli deve augurarsi che i ducali siano già salvi per allora. Infine il Cagliari all’ultima giornata, al Maradona, con la speranza che i sardi siano serenamente ancorati alla Serie A per un’altra stagione.

Inter, il calendario ricco di impegni: le gare pericolose

La prima sfida rischiosa per l’Inter è proprio quella di questa giornata contro il Bologna. Affrontare i rossoblù dopo la partita con il Bayern Monaco non sarà per nulla facile per i nerazzurri, che potrebbero lasciare punti in Emilia. Strappare una vittoria, invece, rappresenterebbe una prova di forza enorme per Lautaro e compagni.

La prossima settimana, poi, toccherà al Milan in Coppa Italia, prima di un altro match complicatissimo contro la Roma di Ranieri in stato di grazia. Gara che precederà anche il match con il Barcellona. Un quartetto di gare decisive in questo finale di mese ad aprile. Più comodo il turno contro il Verona alla 35a giornata, la stessa in cui il Napoli andrà a Lecce.

Sarà poi di nuovo l’ora del Barcellona, prima del match contro il Torino in trasferta. Alla penultima giornata toccherà poi alla Lazio, e lì sarà decisivo capire se i biancocelesti saranno ancora in corsa per l’Europa oppure no. Ultimo turno contro il Como salvo, quando i giochi potrebbero anche essere già decisi.