Neres, le ultime sull’infortunio: quando potrebbe rientrare in campo

Quanto è grave l’infortunio di David Neres? Spuntano le prime informazioni sulla durata dello stop del brasiliano e su quando potrebbe tornare in campo

Poche informazioni sono trapelate dal comunicato ufficiale del Napoli relativo all’infortunio di David Neres. Secondo le prime informazioni si è trattato di un risentimento muscolare avvertito durante l’ultimo allenamento prima della partenza per Monza. L’ennesimo stop del brasiliano, che non aveva recuperato neanche le migliori condizioni dal precedente infortunio.

In campo ci si aspettava la miglior versione dell’attaccante, quella che si era vista a inizio stagione, quando si alternava con Kvaratskhelia, o quella di gennaio appena dopo l’addio del georgiano. Nulla di tutto questo. Il numero 7 è un lontano parente di quello ammirato mesi fa e ha dimostrato ai tifosi partenopei perché la sua carriera non ha preso quella svolta che tutti si aspettavano. Tra rendimento incostante e infortuni, il quadro è completo.

Infortunio Neres, quando rientrerà: le prime ipotesi

In una fase così decisiva della stagione, l’ennesimo ko di Neres è una notizia che ha fatto infuriare Antonio Conte e lo si è capito chiaramente anche durante la conferenza stampa alla vigilia del Monza. Il tecnico leccese ha sottolineato come a Napoli certe cose non si possano fare, palese rimando all’addio di Kvara e alla sua mancata sostituzione. Senza Neres, toccherà di nuovo a Spinazzola, anche lui reduce da un infortunio,

Ma quanto rimarrà fuori l’ala? Difficile da dire, anche secondo il Corriere dello Sport. Un risentimento muscolare è fin troppo generico e potrebbe trattarsi di un infortunio da poco, così come un problema ben più grave. Un semplice fastidio, lo potrebbe tenere fuori anche solamente contro il Monza, per rivederlo in campo la prossima settimana contro il Torino.

Uno stiramento, invece, rischia di farlo ritornare in campo anche tra un mese, quando mancheranno solamente 2 partite al termine della stagione. Per il Napoli, a quel punto, si tratterebbe di rivederlo a disposizione contro Parma e Cagliari. Una chiusura di stagione amara, la stessa di Juan Jesus, che ha chiuso anzitempo il suo campionato. Intanto a Monza Neres partirà lo stesso, per volontà di Conte. Vuole una squadra compatta, anche negli indisponibili, per questo finale di stagione.