LIVE- Monza-Napoli 0-0: Rafa Marin salva, poi doppia chance azzurra

Segui qui il live del match fra Monza e Napoli: Conte ha scelto così per sostituire l’infortunato David Neres in attacco.

Amici e amiche di Spazionapoli.it, benvenuti nel live testuale di Monza-Napoli. Potrete seguire qui tutti gli aggiornamenti del match di oggi all’U-Power Stadium, che vede in campo gli azzurri secondi in classifica contro l’ultima della classe. I ragazzi di Conte cercano una vittoria che permetterebbe il momentaneo aggancio all’Inter in classifica, in campo domani alle 18.00 contro il Bologna.

Gli azzurri arrivano a Monza con una novità negativa delle ultime ore, cioè l’infortunio di David Neres. Il brasiliano si è fermato per un risentimento muscolare, i cui tempi di recupero non sono ancora del tutto chiari.

Monza-Napoli, segui qui il LIVE

24′- Altro corner azzurro, ma battuto non benissimo. Piccolo flipper in area, ma poi l’arbitro fischia fallo in attacco.

21′- Altra chance per il Napoli: cross di Spinazzola, il colpo di testa di Lukaku deviata da Carboni finisce di poco sopra alla traversa. Sugli sviluppi del corner, il pallone finisce sul secondo palo ma McTominay la sfiora soltanto.

18′- Chance per Rrahmani! Grande stacco su corner, pallone fuori di poco

17′- Intervento decisivo di Caldirola! Grandissima palla di Spinazzola per McTominay, ma la sua conclusione a tu per tu con Turati viene deviata dal difensore del Monza

16′- Calcio di punizione dalla lunga distanza per il Napoli, va McTominay con un tiro potente e centrale: Turati respinge con qualche difficoltà.

14′- Rafa Marin bravissimo! Il Monza riesce a penetrare nell’area di rigore del Napoli, ma il difensore spagnolo è fantastico ad intervenire sulla palla pericolosissima messa in mezzo da Akpa-Akpro.

10′- Ci prova anche il Monza con un tiro dalla distanza di Birindelli che finisce ampiamente a lato.

9′- Intervento ruvido in corpo a corpo di Caldirola su Lukaku al limite dell’area, l’arbitro lascia proseguire e non fischia fallo.

7′- Dominio del Napoli in questi primi minuti. Piccolo rammarico per una palla in verticale di McTominay per Lukaku: il belga si sarebbe involato da solo verso la posta avversaria, ma viene anticipato con un grande intervento in scivolata.

2′- Prima sortita offensiva del Napoli, con Olivera che prova un debole tentativo dalla distanza, murato dalla difesa avversaria.

1′- Inizia la partita all’U-Power Stadium, calcio d’inizio battuto dal Napoli.

Monza-Napoli, le formazioni ufficiali

Sono state diramate in questi minuti le formazioni ufficiali del match. Conte ha deciso: niente cambio modulo, si prosegue con il 4-3-3 nonostatne lo stop di Neres. Giocherà, quindi, Leonardo Spinazzola sulla linea degli attaccanti, con Raspadori ce partirà soltanto dalla panchina. Conte, così, ha optato per l’evitare un cambio di modulo dopo le ultime uscite positive con i tre attaccanti.

Tornano poi gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa. In difesa, confermata la prima gara dall’inizio in Serie A per Rafa Marin, in virtù degli infortuni di Buongiorno e Juan Jesus. A centrocampo, stupisce l’assenza di Anguissa con Gilmour dall’inizio. Questo l’11 completo:

NAPOLI (4-3-3). Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Rrahmani, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola.

Sorprende tutti, quindi, l’assenza di Frank Anguissa dall’undici iniziale. Il camerunense partirà dalla panchina, con Gilmour che gli viene preferito dopo le ultime ottime prestazioni.

Per il Monza, invece, confermato il 3-5-2 visto nelle ultime giornate, con la coppia composta da Caprari e Mota in attacco. Questo l’11:

MONZA (3-5-2). Turati; Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Akpa Akrpo, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota.