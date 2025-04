Napoli, decisione presa: la scelta non lascia dubbi

Tempo di scelte in casa Napoli: la società partenopea ha ormai preso una decisione importante per la prossima stagione.

Gli uomini di Antonio Conte continuano ad inseguire il sogno scudetto. La rotonda vittoria contro l’Empoli ha dato ancora più coraggio a tutta la squadra. La distanza dall’Inter resta invariata, ma i tanti e ravvicinati impegni della squadra nerazzurra potrebbero diventare un fattore importantissimo in grado di decidere la corsa al titolo.

Nell’attesa che il campionato termini, per la società azzurra è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione. Manna ha già valutato alcuni dettagli ed ha preso una decisione molto importante: i tifosi aspettano solo l’ufficialità.

Definito l’acquisto di Marianucci: trovato l’accordo economico

Pochi dubbi sul futuro di Marianucci: dalla prossima stagione, come riportato da ‘tuttomercatoweb.com’, il classe 2004 vestirà la maglia del Napoli. Manna ha convinto la dirigenza dell’Empoli.

Dopo aver stregato Manna e Conte, il Napoli blinda Luca Marianucci dell’Empoli. Il centrale classe 2004 ha stupito tutti fornendo ottime prestazioni durante tutta la stagione. Nonostante la sua giovane età, il difensore ha dimostrato di avere grandi qualità e di essere pronto per il salto in una big.

La dirigenza azzurra ha bruciato la concorrenza trovando subito un accordo con l’Empoli. A fine stagione, infatti, Marianucci si trasferirà al Napoli per una cifra compresa tra i 9 e i 10 milioni di euro. Ottimo colpo in prospettiva per il Napoli, che si assicura un centrale con un grande potenziale.

Il piano del club per Marianucci

Conte e tutta la dirigenza partenopea hanno un piano chiarissimo: l’obiettivo è valorizzare al massimo Marianucci, garantendogli spazio e minuti.

La cifra che il Napoli sborserà per avere Marianucci non è assolutamente irrisoria, ma è giustificata dal piano della dirigenza. Antonio Conte vuole puntare sul classe 2004, cercando di farlo crescere al fianco dei titolari Rrahmani e Buongiorno. Il difensore dell’Empoli, sempre come riportato da ‘tmw,sarà la prima alternativa ai due perni difensivi del Napoli e sicuramente darà il massimo per impressionare il tecnico azzurro.

L’acquisto di Marianucci è motivato anche dai dubbi sulla permanenza degli altri difensori della rosa del Napoli: sia Juan Jesus che Rafa Marin non sono infatti certi di vestire la maglia azzurra la prossima stagione. Anche Natan, al momento in prestito in Spagna al Real Betis, molto probabilmente non farà ritorno: la squadra spagnola è fortemente intenzionata a riscattare il brasiliano per 8 milioni di euro.