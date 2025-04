Zirkzee, annuncio inaspettato: “Non giocherà più con noi”. Chance per il Napoli? La verità

Annuncio inaspettato sul futuro di Joshua Zirkzee, accostato al Napoli: spuntata la verità del non impiego del calciatore

Non è un mistero che il Napoli è alla ricerca di un centravanti di spessore in vista della prossima stagione: uno su tutti, Joshua Zirkzee. Il calciatore di proprietà del Manchester United non sta trovando gioie alla sua prima avventura in Premier League, con i Red Devils inchiodati al 14esimo posto in classifica e una società sempre più allo sbando.

L’ex Bologna ha forse preteso troppo, il passo da fare era ampio e in un club come lo United – ultimamente criticato – non è possibile, al momento, crescere calcisticamente. Anche per questo il Napoli si è fortemente interessato a lui, con Conte pronto a dargli fiducia e farlo tornare il centravanti che abbiamo ammirato in maglia rossoblù. L’affare però non è assolutamente facile per via della concorrenza.

Zirkzee fuori fino al termine della stagione: svelato il motivo della sua assenza

Il nome di Zirkzee è da tempo sulla bocca di tutti soprattutto in ottica calciomercato, con lo United ormai fuori con ogni probabilità da una competizione europea il prossimo anno. Le ragioni dell’assenza dell’attaccante dalla rosa però sono altri.

Come annunciato dal tecnico Ruben Amorim, Zirkzee è indisponibile per via di un’infortunio:

“Prepariamolo per la prossima stagione. Per lui è dura, specialmente in questo momento. Sta migliorando sotto tutti gli aspetti e i giocatori trovano difficoltà a fermarlo“.

Per il classe ’01 dunque non si tratta di scelta tecnica, bensì di un duro infortunio che lo costringerà a tornare nella prossima stagione. Conclude la sua prima avventura in Premier League con 32 partite, 3 gol e 1 assist. Il Napoli resterà ugualmente a monitorarlo – come già accaduto a gennaio – nonostante le dichiarazioni del tecnico.

Napoli, ci saranno colpi in attacco: tutto dipenderà da Osimhen

Se da un lato il Napoli possiede ancora in rosa uno dei migliori attaccanti in Europa, dall’altro c’è una soluzione da trovare per il bene di entrambi. Victor Osimhen a giugno farà ritorno in terra partenopea dopo il prestito al Galatasaray, che cercherà in tutti i modi di acquistarlo a titolo definitivo.

La clausola del nigeriano è di 75 milioni di euro e sarà decisiva per il calciomercato del Napoli, che cerca una attaccante di livello da affiancare a Lukaku. Nella prossima stagione, se dovessero terminare almeno secondi, gli azzurri giocheranno ben 4 competizioni e, quindi, c’è bisogno di rinforzare al meglio una rosa contata.

Osimhen inoltre piace proprio allo United, con cui spesso si è pensato ad un ipotetico scambio con Zirkzee o Hojlund, anch’esso ai margini del progetto del club inglese.