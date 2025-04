Juan Jesus, stagione finita? L’esito ufficiale degli esami

Scatta l’allarme da Castelvolturno sulle condizioni di Juan Jesus, ora Conte è preoccupato in vista del proseguo della stagione

Da quando è cominciata la seconda parte di stagione, il Napoli non ha avuto un momento di tregua sulla situazione legata agli infortuni. Buongiorno prima, poi i vari Mazzocchi, Neres, Olivera, Anguissa e altri. Adesso Antonio Conte dovrà subire l’ennesima disgrazia di questo suo campionato, con un calciatore che rischia di terminare in anticipo la propria stagione.

L’ultima vittoria in campionato, in casa contro l’Empoli, sembra aver galvanizzato gli azzurri, che arrivavano da un momento non sereno mentalmente. Ora il Napoli ha l’occasione, sulla carta, di fare punteggio pieno delle rimanenti sfide e mettere ulteriore pressione ai nerazzurri. L’assenza del calciatore però peserà e non poco, visto il suo impiego prezioso.

Napoli, arrivato l’esito degli esami strumentali per Juan Jesus: le sue condizioni

Nonostante l’immensa gioia di lunedì sera per la netta vittoria di 3-0 contro i toscani, in casa Napoli non filtrano sensazioni positive e rassicuranti sulle condizioni di Juan Jesus. Il centrale era sceso in campo proprio per via dell’infortunio del compagno di reparto, Alessandro Buongiorno.

Juan Jesus rischia di terminare anzitempo la sua stagione. Come emerso fuori dal comunicato ufficiale del Napoli, il calciatore ha svolto gli esami strumentali presso il Pineta Gran Hotel e hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra. Già iniziato l’iter riabilitativo.

Il centrale brasiliano, durante il suo impiego in campo, ha offerto una grande prova difensiva al netto di critiche rivolte verso di lui in più di un occasione. Il suo infortunio però complica i piani, anche perché i tempi di recupero di Buongiorno non sono ben noti. L’ex Torino si allenerà in campo durante questi giorni e si valuteranno le sue condizioni.

Napoli, emergenza totale in difesa: Rafa Marin ci sarà a Monza

A prendere il posto dei due difensori infortunati, ci penserà Rafa Marin. Il difensore arrivato in estate dal Real Madrid ora ha in mano un’occasione più unica che rara da non farsi sfuggire, se vuole convincere il Napoli a puntare su di lui anche nella prossima stagione.

Il classe ’02 debutterà da titolare in campionato nella sfida contro al Monza in programma sabato alle 18:00, valida per la 33esima giornata di campionato.

Una sfida importantissima per il Napoli, per continuare a credere al sogno Scudetto e mettere pressione all’Inter che scenderà in campo il giorno dopo in casa del Bologna.