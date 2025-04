Conte, addio al Napoli? La rivelazione in diretta spiazza tutti

La rivelazione in diretta sul futuro di Antonio Conte ha spiazzato tutti: ipotesi addio non è più così lontana.

Antonio Conte ha letteralmente trasformato il Napoli in pochi mesi, riportando il club a lottare per lo Scudetto nell’immediato dopo il clamoroso decimo posto dello scorso anno.

L’ottima stagione ha inevitabilmente aumentato i rumors sul suo futuro, con tante notizie che con insistenza hanno accostato il suo nome ad altre squadre per la prossima stagione, come ad esempio il Milan e la Juventus. Va sottolineato, però, come al momento tutto sembra indirizzato in senso opposto, cioè verso una permanenza a Napoli.

Conte lascia il Napoli? Amoruso a sorpresa

Non la pensa così però l’ex calciatore Nicola Amoruso, tra l’altro ex compagno dell’attuale allenatore azzurro ai tempi della Juventus. Nel corso della sua intervista a Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, l’ex attaccante pone qualche dubbio sul futuro a Napoli di Conte, che non ha mai del tutto confermato nei suoi interventi la permanenza in azzurro.

Queste le sue parole:

“Non ho ancora avuto modo di sentirlo, ma è felice dell’esperienza a Napoli: da uomo del Sud ama l’entusiasmo e l’affetto. La pressione la cerca e se non la trova se la va a cercare. Da piccoli segnali però dico che a fine stagione potrebbe lasciare. La partenza di Kvara, non essendo stato adeguatamente rimpiazzata, ha forse segnato il rapporto tra lui e De Laurentiis. Spero di sbagliare, ovviamente”.

Insomma, la mancata conferma definitiva viene vista da Amoruso come un indizio di addio. L’ex bomber ha detto la sua anche sulla lotta al titolo con l’Inter di quest’anno:

“Il Napoli ha perso qualche punto ma nonostante tutto è a -3 dall’Inter. Si tratta comunque di un percorso di crescita, non credi sia ancora il momento di recriminare. Bisogna dar fiducia al Napoli, non è ancora finita, l’Inter è impegnata in Champions e in Coppa Italia, può lasciare qualcosa per strada nonostante sia una corazzata”

Conte-Napoli, l’ipotesi addio è reale?

Le parole di Amoruso sono senza dubbio in controtendenza rispetto a quanto riportato nei giorni scorsi, per cui invece sembra esserci la volontà di Conte di proseguire con il Napoli. Le notizie degli ultimi giorni affermano anche una società pronta ad accontentare le richieste dell’allenatore per costruire una rosa completa e competitiva su tutti i fronti.

Purtroppo, però, l’assenza di un’esplicita conferma dell’allenatore continua a mantenere vive queste voci sul futuro. In realtà, la mancanza di quest’ultima deriva principlamente dalla volontà di mantenere altissima la concentrazione per il proseguo della stagione, in cui la priorità deve essere la rincorsa all’Inter più che anticipate discussioni sulla prossima annata. Molto probabile, quindi, che una conferma definitiva possa arrivare solo a stagione finita.