Futuro Conte, decisione presa: la reazione del Napoli

Di recente sono circolate varie notizie riguardo una possibile separazione tra Antonio Conte e il Napoli. Alla luce di questa situazione di incertezza, pare che sia stata presa una decisione sul futuro del tecnico leccese.

Indipendentemente da una stagione disputata ben oltre le aspettative fissate inizialmente, negli ultimi giorni si sono avvicendate varie ipotesi sul futuro di mister Conte, vero e proprio condottiero di questa squadra.

Pedullà svela la decisione sul futuro di Conte: la ricostruzione

Stando a quanto sostenuto dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il nome di Conte resterà ancora legato al Napoli. Ebbene, il giornalista ha voluto ricostruire quanto accaduto in merito agli accostamenti dell’allenatore ad altri club, per poi ribadire che il coach proseguirà il proprio cammino professionale in azzurro.

Di seguito riportate le parole pronunciate sul proprio canale Youtube:

“Il Napoli è al lavoro già da marzo/aprile per accontentare Conte sul mercato e questo esercizio di mandare l’allenatore altrove credo che sia un tentativo di depistaggio per deconcentrare il Napoli mettendo sul tavolo notizie senza fondamento. Nessuno si offenda, ma oggi è così. Lo possono mandare al Milan domani e tra due giorni alla Juve, ma in questo momento ha in testa solo il Napoli e sa che meglio finisce e più potrà presentarsi al tavolo con argomenti convincenti”.

Alfredo Pedullà ha poi concluso il suo intervento:

“Penso che conoscendo un po’ Conte lui i primi due anni li fa dove si è impegnato: c’è un grande rapporto con la piazza, sicuramente non è rimasto bene per quello che è successo sul mercato tra dicembre e gennaio. Di sicuro se dovesse perdere lo Scudetto per due punti, verrebbero fuori i fantasmi del passato perché hai perso forse il miglior giocatore che avevi”.