Napoli, il consiglio di Toni a Conte: così arriva lo Scudetto

Luca Toni ha svelato la chiave per portare lo Scudetto al Napoli: le sue parole sono un prezioso consiglio per Conte.

Il Napoli continua a sognare la vittoria dello Scudetto dopo la splendida vittoria per 3-0 di ieri contro l’Empoli. Gli azzurri rimangono a -3 dall’Inter capolista a sei giornate dalla fine in una lotta al vertice che si mantiene ancora accesissima. Lo stesso allenatore ha caricato l’ambiente, evidenziando come senza il Napoli, probabilmente, questo campionato sarebbe già chiuso da un po’.

Toni consiglia Conte: le sue parole

Ha commentato questa accesa lotta al titolo Luca Toni, intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dicendo la sua su come debba fare il Napoli per poter davvero raggiungere un obiettivo così prestigioso:

“Conte è un vincente, un allenatore che ha portato il Napoli alla possibilità di rivincere lo Scudetto, però adesso l’Inter deve sbagliare qualcosa, deve fare qualche passo falso. Conte deve essere bravo a far capire ai suoi giocatori che devono farsi trovare pronti nel caso i nerazzurri dovessero inciampare”.

Su Lukaku, Luca Toni ha detto la sua da ex attaccante, elogiando il lavoro del belga per la squadra:

“Lukaku riesce a dare peso, forza all’attacco e riesce a far giocare bene la squadra. Lukaku si porta via uno, due difensori e crea spazi per McTominay ed Anguissa”.

Insomma, spetterà anche a Conte mantenere la concentrazione altissima fra i suoi: il sogno Scudetto è infatti assolutamente alla portata, a condizione di evitare passi falsi da qui a fine stagione, sfruttando invece quelli eventuali dell’Inter.

Napoli, la chiave per lo Scudetto è la concentrazione

Le parole di Toni confermano il dato per cui il Napoli potrà puntare allo Scudetto solo massimizzando i risultati, evitando cali di attenzione in un calendario che offre tutte sfide con avversarie inferiori agli azzurri almeno sulla carta.

Conte dovrà così far passare chiaramente all’interno dello spogliatoio il messaggio per cui lo Scudetto stia diventando molto di più di un sogno, tale da poter essere un obiettivo realistico. D’altronde, è stato lo stesso Conte a dirlo più volte: questo Napoli non vuole avere rimpianti e cercherà di dare fastidio all’Inter fino all’ultimo.