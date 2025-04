Napoli Empoli, Conte elogia i suoi: “Stiamo rispondendo alle difficoltà”

Napoli Empoli 3-0, arrivano le parole di mister Antonio Conte nel post partita del Maradona.

Si è concluso sul risultato di 3 a 0 il match tra Napoli ed Empoli. La squadra di Antonio Conte risponde benissimo all’Inter di Simone Inzaghi con un sonoro tris targato Lukaku-McTominay. Per il primo si tratta del 12esimo gol in campionato ed i due assist di questa sera lo rendono primo nella classifica degli assistman. Lo scozzese, invece, dopo due mesi è tornato a fare gol ed ha messo a segno la prima doppietta con la casacca partenopea.

Sulla gara, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn.

Rispetto a Sebastiano Esposito, oggi in campo e lanciato da lui ai tempi dell’Inter, ha affermato:

Sul match disputato, Conte ha affermato:

“Penso che oggi abbiamo disputato un’ottima partita. L’Empoli crea difficoltà anche quando la vai a pressare. Auguri a D’Aversa il meglio per il futuro perché mi sorprende stiano combattendo per non retrocedere. Hanno creato situazioni che ci potevano fare male. Non dimentichiamoci che avevamo Di Lorenzo, Anguissa e Buongiorno fuori. Questa squadra sta rispondendo sempre con grandi prestazioni alle difficoltà. Abbiamo voluto lanciare anche messaggi per chi diceva che nei secondi tempi non giocavamo. Abbiamo tolto dubbi a chi li teneva sulla nostra tenuta fisica o a chi aveva delle turbe mentali in merito alla nostra tenuta”.