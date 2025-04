McTominay e San Gennaro: il racconto che fa emozionare i tifosi del Napoli

Il racconto di McTominay su San Gennaro fa emozionare i tifosi del Napoli: lo scozzese sta diventando sempre più napoletano!

Scott McTominay ha rivelato tanto di sé nel corso della sua lunga intervista per il format social della Lega Serie A “Made in Italy”. Lo scozzese non ha nascosto tutto il suo amore per la gente di Napoli, affermando anche di sognare di regalare a loro lo Scudetto.

McTominay ha raccontato, nel corso dell’intervento, tutto il suo prima impatto con la città di Napoli, un luogo che lo ha sorpreso e affascinato davvero fin da subito.

McTominay e San Gennaro: retroscena imperdibile

Molto interessante, in particolare, un passaggio dell’intervista in cui racconta i suoi primissimi giorni a Napoli, coincisi con la festività di San Gennaro:

“Quando sono arrivato per la prima volta era un giorno importante, non sapevo cosa stesse succedendo. San Gennaro! Il mio chef Mario mi ha spiegato la tradizione, è stato fantastico. Tutto è bellissimo e estremamente affascinante”.

McTominay, insomma, si è già innamorato di Napoli e della cultura napoletana, come dimostra in un altro passaggio dell’intervista: