McTominay pazzo di Napoli: messaggio d’amore ai tifosi e promessa Scudetto

Scott McTominay si è raccontato in una lunga intervista: l’annuncio sullo Scudetto è da brividi e fa sognare i tifosi.

McTominay ha parlato ai microfoni ufficiali della Lega Serie A per il format “Made in Italy”. Lo scozzese svelato tutte le sue emozioni in questa avventura napoletana e il suo legame col calcio sin da bambino.

McTominay ha inanzitutto parlato del suo primo approccio col calcio durante l’infanzia:

“Sono un calciatore che ha sicuramente un po’ di fuoco dentro di sé quando scende in campo. Il calcio per me significa passione, amore per i tifosi e le persone per cui giochi. Quindi sì, amo giocare a calcio sin da bambino. Da ragazzo ero sempre per strada a giocare con i miei amici, avevo molti vicini con cui giocavo sempre a calcio. Ero uno dei più giovani, quindi era più difficile giocare con loro, ma quando eravamo bambini ci divertivamo sempre”.

McTominay: “Do il massimo per Napoli”

Lo scozzese ha offerto poi il suo punto di vista sullo stato attuale del gioco del calcio e sulle differenze fra Serie A e Premier League:

“Premier League e Serie A sono molto diverse. Sento che in Italia si punta di più sulla tattica e la Premier può essere più caotica a volte. “Penso che il gioco del calcio sia cambiato così perché ci sono tanti giocatori atletici, forti fisicamente e veloci. Il gioco è cambiameto tanto negli ultimi anni. Per me i dettagli sono importanti, mi piace prendere nota di tutto ciò che riguarda il calcio. L’allenamento è forse la cosa più importante se hai un buon sistema che ti sostiene, seguirai sempre quel sistema. Non scenderai mai al di sotto del lavoro che hai fatto, quindi per me è qualcosa su cui mi sono sempre concentrato nella mia carriera per essere un professionista esemplare”.

McTominay non sente le pressioni dell’ambiente azzurro come un peso, ma piuttosto come un onore:

“Essere un atleta e vivere in un ambiente che di aspettative è un privilegio. Gioco per il Napoli, la squadra di Maradona, e in un campionato difficile come la Serie A. Non ero mai stato in Italia prima ed è sorprendente perché amo la cultura che c’è qui, amo il cibo, amo il modo in cui sono le persone, così accoglienti. Ha così tante città diverse, Napoli ovviamente per me è la numero uno: poter vivere tutto questo insieme a tutte le persone qui è incredibile. Voglio continuare a dare il massimo e giocare sempre ad un altro livello. Spero che la gente capisca che do tutto ogni volta che entro in campo e questo è davvero ciò che può fare un calciatore”.

Sulla città: “Napoli ha una storia incredibile”

Scott si è anche soffermato con il suo primo impatto con la città di Napoli:

“Questa città è antica, con una storia incredibile. Qui c’è tutto: chiese, castelli, palazzi reali, monumenti, il porto, il quartiere più moderno per gli affari e anche vicoletti e piazze bellissime. Sembra di essere in un paese diverso per via della storia diversa e per la quantità di cose da fare”.

Lo scozzese ha raccontato in particolare un dettaglio del suo primo arrivo in città, avvenuto nel giorno di San Gennaro:

“I miei amici qui sono Pasquale (Mazzocchi, ndr), che è napoletano, il mio chef Mario, napoletano anche lui, mi insegna alcune cose della città, dei diversi cibi e della storia di Napoli. Quando sono arrivato per la prima volta era un giorno importante (San Gennaro), non sapevo cosa stesse succedendo. Lui mi ha spiegato la tradizione, è stato fantastico. Tutto è bellissimo e estremamente affascinante”.

“Ho vissuto a Manchester per gran parte della mia vita, Napoli è stata una scelta forte da prendere. Cresci quando lasci la tua comfort zone, la mia era ovviamente Manchester. Se lasci la tua comfort zone, cresci come persona e come calciatore. Idoli? Da piccolo guardavo Zidane e Rooney, cercavo di imitarli quando scendevo in campo e di emularli nel mio gioco”.

Il messaggio Scudetto di McTominay

McTominay si dice assolutamente innamorato della gente di Napoli:

“Quasi ogni partita in cui andiamo in campo e vediamo tifosi prima e dopo la partita ti dà una carica in più. Ti tira fuori quel fuoco in più che ogni calciatore dovrebbe avere dentro di sé per performare al tempo. Per noi se una partita va bene siamo molto grati perché è una soddisfazione per i tifosi e sappiamo quanto è importante per loro. Ma anche quando non va bene, ci guardiamo dentro pensando che dobbiamo dare in più. Dobbiamo essere appassionati quanto le persone che ci seguono, questo è un qualcosa da portare dentro per tutta la carriera”.

“La passione dei tifosi del Napoli è incredibile. Ad essere onesto, non avevo mai visto prima qualcosa del genere. L’ho assolutamente adorata: dal momento in cui sono arrivato in aeroporto sono rimasto sconvolto da quanto siano passionali, era quasi come se fossero lì per vedere me, è stato sorprendente e fantastico per me. Non ho alto che amore e gratitudine per loro”.

