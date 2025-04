Dal Bologna al Napoli: doppio colpo, Manna scatenato

Manna all’assalto del Bologna per un doppio colpo: il ds tenta una mossa pazzesca, le ultime di calciomercato.

Nel continuare ad inseguire il sogno Scudetto, il Napoli non perde di vista neanche il calciomercato. Il ds Manna sta infatti già monitorando le varie esigenze della squadra e appuntando i primi obiettivi. Un colpo sembra già chiuso ed è Luca Marianucci, difensore dell’Empoli ieri avversario del club azzurro al Maradona.

Manna però sarà chiamato a rinforzare anche l’attacco, in considerazione della partenza a gennaio di Kvaratshelia e della quasi certa non permanenza del suo momentaneo sostituto Okafor.

Manna prova il doppio colpo Orsolini-Ndoye: le ultime

Valter De Maggio ha riportato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli una notizia incredibile al riguardo: secondo il giornalista, il Napoli avrebbe intenzione di chiudere un doppio colpo dal Bologna, portando in azzurro sia Orsolini, che Ndoye.

Il gradimento nei confronti di questi due profili sembra ben confermato, come afferma proprio De Maggio:

“Manna sta lavorando già alla prossima stagione, sta lavorando a due profili, si tratta di due esterni d’attacco. Manna ha messo nel mirino Orsolini e Ndoye del Bologna, Orsolini piace moltissimo anche a Conte. Il Napoli già a gennaio aveva provato a prendere lo svizzero, quando andò via Kvaratskhelia”.

Come Orsolini e Ndoye possono cambiare il Napoli: un attacco da Scudetto

Immaginate un tridente con Romelu Lukaku al centro, Orsolini a destra e Ndoye a sinistra. Un’idea che fa venire l’acquolina in bocca ai tifosi azzurri. Orsolini porterebbe qualità e gol, con la sua capacità di tagliare il campo e servire assist al bacio. Ndoye, d’altro canto, aggiungerebbe imprevedibilità e dinamismo, perfetto per il 4-3-3 o il 3-5-2 di Conte. Entrambi, poi, hanno dimostrato di sapersi sacrificare in fase difensiva, un aspetto che il tecnico salentino considera non negoziabile.

Ma non è solo una questione di tecnica. L’arrivo di questi due giocatori potrebbe ridare entusiasmo a una piazza che, dopo l’addio di Kvaratskhelia, ha bisogno di nuovi idoli. Orsolini, con il suo carisma e il suo legame con l’Italia (è nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti), potrebbe diventare un beniamino del Maradona. Ndoye, con la sua storia di crescita tra Basilea e Bologna, rappresenta quel tipo di scommessa che a Napoli spesso si trasforma in oro colato, come insegna il passato con nomi come Lavezzi o Cavani.

Intanto, il lavoro di Manna non si ferma qui. Oltre al doppio colpo dal Bologna, il ds sta monitorando altri profili per rinforzare difesa e centrocampo. Nomi come Sam Beukema, altro gioiello rossoblù, e Ademola Lookman dell’Atalanta circolano con insistenza. E se il Napoli riuscisse a chiudere queste operazioni? Beh, sarebbe come dire: “Tenetevi forte, il bello deve ancora venire.”