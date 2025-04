“Accordo completamente chiuso”, colpo Napoli: firma in arrivo

Arriva un colpo di mercato per il Napoli: accordo completamente chiuso e firma in arrivo secondo quanto annunciato dall’esperto di mercato.

Il Napoli è già attivissimo sul calciomercato. Il club azzurro avrà infatti molto da investire, in considerazione del “tesoretto” a disposizione sommando quanto ricavato dalla cessione di Kvaratskhelia a gennaio e dalla futura cessione di Osimhen (per cui ci sono novità al riguardo). Manna sta così pianificando già le mosse più importanti, con investimenti che potrebbero coinvolgere praticamente tutti i reparti.

Marianucci-Napoli, definiti tutti i dettagli

Il primo colpo sembra essere già definito: si tratta di Luca Marianucci dell’Empoli, ieri avversario degli azzurri sul campo. La conferma era arrivata anche dall’agente del calciatore, ma in queste ore i club stanno definendo tutti i dettagli propedeutici alle firme: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’accordo è stato completamente chiuso in queste ore, con firma sul contratto che avverrà nel mese di maggio.

I dettagli dell’accordo sono quelli già noti: 9 milioni di euro all’Empoli, con il difensore pronto a firmare un contratto sino al 2030. L’ufficialità arriverà, con tutta probabilità all’inizio di giugno invece, insieme all’apertura del calciomercato.

Sembra, quindi, soltanto una questione di tempo prima di vedere Marianucci al Napoli. Il difensore dovrà giusto completare questa stagione in maglia empolese, provando ad offrire il suo aiuto ad ottenere una salvezza che nelle ultime giornate si è fatta sempre più complicata.

Perché Marianucci è il colpo giusto per il Napoli di Conte

Immaginate un difensore giovane, affamato, con la voglia di spaccare il mondo e la mentalità giusta per imparare da un maestro come Antonio Conte. Ecco, questo è Marianucci. La scelta del Napoli non è casuale: Conte ama lavorare con profili come il suo, talenti grezzi da modellare per farne pilastri. In una difesa che già vanta nomi come Juan Jesus e Amir Rrahmani, Marianucci potrebbe crescere senza pressioni, pronto a prendersi il palcoscenico quando sarà il momento.

Ma c’è di più. L’arrivo di Marianucci è un messaggio chiaro: il Napoli vuole investire sul futuro senza rinunciare alla qualità. Pensate a come giocatori come Kim Min-jae o Kalidou Koulibaly sono diventati leggende in azzurro, partendo da realtà più piccole. Marianucci ha tutte le carte in regola per seguire le loro orme, magari con un pizzico di quella sfrontatezza tipica dei giovani che non hanno niente da perdere. E poi, diciamocelo: vedere un ragazzo di 20 anni esultare sotto la Curva B con la maglia del Napoli fa già venire la pelle d’oca.

Intanto, Manna non si ferma. Oltre a Marianucci, il ds sta sondando altri profili per rinforzare attacco e centrocampo. Voci di corridoio parlano di interesse per giocatori come Riccardo Orsolini del Bologna, ma per ora sono solo sussurri. Quel che è certo è che il Napoli sta costruendo qualcosa di grande, passo dopo passo, con la calma di chi sa che il meglio deve ancora venire. Il colpo Marianucci è solo il primo squillo: prepariamoci, perché l’estate partenopea si preannuncia più calda che mai.