“Vogliono pagare la clausola”, annuncio pazzesco su Osimhen: scelta la destinazione

Arriva un annuncio incredibile sul futuro di Osimhen: un club sembra diposto a pagare la clausola per portarlo via dal Napoli.

Il futuro di Victor Osimhen continua ad essere un rebus. Dopo la tormentata scorsa estate, il Napoli si augura di non attraversare nuovamente un tormentone simile e chiudere quanto prima la sua cessione. Sarebbe davvero fondamentale per il club azzurro riuscire a sistemare questo “problema” il prima possibile, in modo da avere immediatamente a disposizione un bel gruzzoletto da investire sul mercato in entrata ed evitare situazioni di stallo, invece, come nella scorsa estate.

Osimhen, parla l’amico Buchi Laba: delineato il futuro

Il giornalista e amico di Osimhen Buchi Laba ha rilanciato un annuncio che potrebbe davvero essere una manna sotto questo punto di vista: a sua detta, infatti, il Galatasaray sarebbe intenzionato a pagare al Napoli la clausola rescissoria attualmente presente nel suo contratto (pari a circa 75 milioni).

Queste le sue parole in un post su X:

“Il Galatasaray può pagare la clausola rescissoria e lo vuole davvero. Ciò di cui ha bisogno è che Victor Osimhen dica loro di sì. Come altri club, anche loro aspettano il sì”.

Insomma, manca soltanto il via libera del calciatore e, ottenuto questo, Victor proseguirebbe la sua avventura al Galatsaray dopo l’anno in prestito. Osimhen sceglierà una volta avuto un quadro chiaro di club interessati a lui, con un tentativo effettuato anche dai suoi rivali in terra turca:

“Sì, il Fenerbahçe ha contattato un agente importante per cercare di convincere Osimhen a prenderli in considerazione, ma ogni proposta è stata immediatamente respinta. È impossibile. Ci sono club più grandi e migliori interessati. La decisione verrà presa a fine stagione”.

Clausola rescissoria di Osimhen: il Galatasaray fa sul serio?

Per il Napoli, la cessione di Osimhen è una questione delicata, un po’ come maneggiare un vaso di porcellana preziosa. Da un lato, c’è la consapevolezza che il rapporto con il giocatore si è incrinato, dopo un’estate di tensioni e promesse non mantenute. Dall’altro, c’è la necessità di massimizzare il profitto per finanziare il progetto di Antonio Conte, che sta cercando di riportare gli azzurri ai vertici della Serie A. Quei 75 milioni, se incassati, sarebbero una manna dal cielo, un tesoretto per puntellare la rosa con innesti di qualità.

Intanto, Osimhen continua a incantare in Turchia. Con 21 gol in 23 partite di campionato per il Galatasaray, ha dimostrato di essere un bomber di razza, capace di lasciare il segno ovunque. “Amo questi tifosi, il club, la città”, ha detto di recente, con quel sorriso che sembra promettere scintille, ovunque decida di andare.

Insomma, il futuro di Victor Osimhen è un libro ancora da scrivere. Il Galatasaray è pronto a giocarsi le sue carte, ma la penna è nelle mani del giocatore. E conoscendo il suo carattere, possiamo star certi che non sceglierà a cuor leggero. Napoli, Istanbul o magari Londra? Una cosa è sicura: ovunque andrà, farà parlare di sé. Come sempre.