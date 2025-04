Osimhen alla Juve, Napoli avvisato: c’è l’annuncio

Le porte del calciomercato estivo cominciano a schiudersi spingendo così i top team a stilare una lista con i nomi dei possibili candidati, il prima possibile. Ognuno di loro è consapevole che la concorrenza darà del filo da torcere ed, in virtù di ciò, tutti devono farsi trovare pronti con un asso nella manica che possa fronteggiare l’attacco nemico. Sempre più insistenti sono le voci che si aggrappano alla figura di Victor Osimhen, attualmente impegnato nel Galatasaray con la formula di prestito dal Napoli. Il nome del calciatore nigeriano è comparso ripetutamente al fianco del club bianconero, del quale si è chiacchierato moltissimo specialmente negli ultimi giorni.

Osimhen, la Juventus punta su di lui: attenzione anche ad un altro bomber

Victor Osimhen pare essere uno dei profili di gradimento per la società bianconera ribadito anche da Niccolò Ceccarini su TMW, che ha definito il nigeriano come prima scelta del club di Torino. “La questione attaccanti è invece molto calda in casa Juventus visto che per Vlahovic l’ipotesi più probabile e la cessione e che Milik a giugno terminerà la sua avventura in bianconero”.

“La prima scelta resta Osimhen (che ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro valida solo per l’estero) ma la concorrenza della Premier League rende tutto più difficile. Le alternative però non mancano. Una porta a Retegui sul quale la Juventus aveva fatto un pensiero anche in estate. Il problema è la richiesta dell’Atalanta”.