Napoli, la missione di Conte è una sola: l’obiettivo

Napoli, la missione di Conte è una sola: chiaro l’obiettivo dell’allenatore

La lotta allo scudetto prosegue senza sosta ed ogni giornata che passa, le candidate sono sempre più agguerrite con un unico scopo: quello di prevalere sulle altre. Apparentemente il termine del campionato non sembra così lontano e questo, le squadre, lo sanno molto bene ed allo stesso tempo sono consapevoli che tutto può fare la differenza e che non si deve lasciare indietro nulla. La missione di Antonio Conte attualmente è una sola e l’allenatore ha espresso chiaramente il suo unico obiettivo e certamente farà il possibile per portarlo a casa.

Napoli, tra obiettivi e missioni: l’iter della squadra partenopea

L’infuocata lotta allo scudetto continua a dare spettacolo, animando sempre di più lo scenario di questo campionato di Serie A. É assolutamente chiaro l’obiettivo di ogni singola squadra candidata al titolo ed ognuna di esse spenderà le proprie energie e le proprie risorse per raggiungere quel traguardo ed aggiudicarsi la gloria.

Nelle ultime ore la Gazzetta dello Sport ha espresso delle opinioni riguardanti proprio gli azzurri: “Chi fa da sé va a meno tre: e stavolta, non essendoci stato un ‘simil-Parma’ a dare una mano, sarà vietato sbagliare. Sette finali, ventuno punti che almeno eviterebbero qualsiasi rimpianto: il Napoli lo sa – praticamente da sempre – che il proprio destino è in mano agli altri, e però anche un po’ a se stesso”.