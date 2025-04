Monza, Nesta non ne può più: un altro big può saltare il Napoli

Il Monza ospiterà il Napoli la settimana prossima in occasione della 33esima giornata di campionato: il club brianzolo dovrà tenere conto di un organico ridimensionato dalle assenze.

Il Monza, ultimo nella classifica di Serie A a quota 15 punti, affronterà il Napoli in occasione del prossimo turno di campionato, in una sfida cruciale per la corsa al titolo. Tuttavia, il club fanalino di coda non vuole spegnere le ultime speranze di salvezza, andando alla ricerca di punti importanti contro ogni avversaria. Per realizzare questo obiettivo, però, sarà necessario il miglior organico possibile a disposizione.

Nesta rischia di perdere un titolare per la sfida contro il Napoli: gli aggiornamenti

In seguito all’ultima sconfitta rimediata contro il Venezia, il Monza ha dovuto tenere conto di vari problemi fisici accusati da alcuni membri della rosa. Dopo l’infortunio rimediato da Keita Balde, il club biancorosso potrebbe fare a meno di Armando Izzo, sostituito al 50′ per un problema fisico, lasciando spazio a Caldirola.

Il difensore centrale di origine napoletana è un elemento importante per lo scacchiere di mister Nesta, avendo disputato ben 29 gare di campionato malgrado l’avanzare dell’età. Per questo, le sue condizioni saranno monitorate attentamente per puntare a un rientro flash in vista della sfida di sabato prossimo. Dal canto suo, lo stesso Izzo ha lasciato filtrare ottimismo, come appare da un messaggio diffuso sui suoi canali social. Ecco le parole dell’ex Genoa: