Napoli in campo dopo l’Inter, 12 precedenti in stagione: ecco come è andata

Il Napoli giocherà dopo l’Inter, per la 13a volta in questa stagione: ecco qual è il bilancio dei precedenti nel corso di questo campionato

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma, l’Inter attende di conoscere l’esito della sfida tra Napoli e Bologna per conoscere la nuova classifica di Serie A. I nerazzurri sono momentaneamente a +4 dai partenopei e il distacco potrebbe rimanere invariato, tornare a +3 o passare a un preoccupante +1, ottimo per gli uomini di Conte.

Bisognerà, però, battere il Bologna al Dall’Ara, un’impresa riuscita a pochissime squadre in questa stagione, più precisamente a due: Lille e Verona. Tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, in circa 20 partite disputate, solamente due club hanno strappato 3 punti nello stadio dei rossoblu, uno solo di questi in campionato. Sarà necessario, dunque, giocare la partita perfetta per riaprire la corsa scudetto.

Napoli dopo l’Inter, tutti i precedenti in questa stagione: i risultati

La sfida tra Parma e Inter si è conclusa sabato sera intorno alle 20, con un pari che ha lasciato spazio a ben 48 ore di distanza per il Napoli prima di entrare in campo per la sfida al Bologna. Non sarà, però, la prima volta che i partenopei giocheranno il proprio match di campionato dopo i nerazzurri. Già in 12 circostanze si è verificato lo stesso scenario durante questa Serie A.

Per 10 di queste 12 volte, l’Inter ha ottenuto i tre punti: contro Lecce, Atalanta, Udinese (due volte), Verona, Parma, Cagliari, Venezia, Genoa e Monza. In altre 2, invece, sono arrivati pareggi, contro Genoa e Milan. Il terzo pari è proprio quello contro il Parma di due giorni fa.

E il Napoli? Cosa hanno fatto gli azzurri quando si sono ritrovati a giocare dopo l’Inter? Il bilancio è più positivo che negativo, ma non mancano risultati che hanno fatto storcere il naso. Delle 12 gare, sono arrivati 8 trionfi: contro Bologna, Parma, Monza, Roma, Venezia, Verona, Fiorentina e Milan. Un solo pareggio, contro la Roma e ben 3 sconfitte con Verona, Lazio e Como.

Toccherà, dunque, di nuovo al Bologna, esattamente come nella seconda giornata di questo campionato. Allora, l’Inter superò il Lecce 2-0 e il Napoli demolì i rossoblu per 3-0. Era un’altra squadra quella di Italiano, che ha sbagliato pochissime partite da allora. Gli azzurri hanno raccolto 25 punti su 36 disponibili scendendo in campo dopo l’Inter e dopo questa sera scopriremo se rimarranno tali ma su 39 o se aumenteranno a 26 o, come si augurano i tifosi, ben 28.