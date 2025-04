L’Inter frena a Parma, ora il Napoli ci crede: la reazione della squadra è stata incredibile!

Il Napoli attendeva con ansia il risultato dell’Inter, la quale non è andata oltre il pareggio con il Parma. La reazione degli azzurri è stata incredibile.

Venerdì è iniziato un nuovo weekend di calcio italiano, il quale ha già lanciato una clamoroso sorpresa. Al vertice della classifica prosegue lo “scontro” tra Napoli e Inter con le squadre che lottano (ancora) a distanza. La stagione si avvia verso la conclusione, quindi è vietato sbagliare. Intanto, ieri sono scesi in campo i nerazzurri che però si son fatti rimontare in modo a dir poco clamoroso dal Parma. Quindi, i partenopei hanno una ghiottissima chance per accorciare.

Brusca frenata dell’Inter: ghiotta possibilità per il Napoli

La Serie A continua a regalare sorpresa davvero clamorose. Ieri, è andato in scena il match tra Parma e Inter che alla fine del primo tempo si era chiuso sul punteggio di 0-2. In realtà, poi, la seconda frazione di gioco ha riservato una sorpresa inattesa con la partita che si è conclusa sul 2-2.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il pari dei nerazzurri regala una ghiotta chance ai partenopei. Quest’ultimi, al momento sono distanti quattro punti dalla capolista, ma in caso di vittoria a Bologna il gap diventerebbe di un solo punto. La reazione di Conte e della squadra è stata molto importante, in quanto adesso la squadra lavorerà con maggiore “spensieratezza”.

Oggi a Castel Volturno andrà in scena la rifinitura che proietterà Conte e i suoi verso la trasferta di Bologna. Il match non è affatto semplice, ma adesso è vietato sbagliare. La posta in palio è più alta che mai, motivo per il quale non sono commessi clamorosi cali di concentrazione come accaduto all’Inter.