Futuro Conte, Zazzaroni lancia la bomba: “I dirigenti lo chiamano ma lui…”

Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro di Antonio Conte, svelando un retroscena inedito sull’allenatore del Napoli: le dichiarazioni in diretta

Il destino di Antonio Conte è ancora incerto, con i rumors di un clamoroso addio dal Napoli che si susseguono da settimane. Il tecnico leccese non ha mai smentito le voci e non ha confermato al 100% la sua permanenza in azzurro anche per la prossima stagione. Le parole dell’allenatore partenopeo hanno alimentato i dubbi sul suo futuro, nonostante altri 2 anni di contratto con il club.

A parlare ancor più nel dettaglio della situazione legata ad Antonio Conte, è stato il direttore Ivan Zazzaroni nel corso dell’ultima puntata di Pressing. Durante la diretta sono arrivate dichiarazioni importanti, rivelazioni inedite che hanno chiarito ulteriormente i possibili scenari e le vicende attuali della panchina azzurra.

Conte non risponde ai dirigenti: la rivelazione in diretta

A poche ore dalla sfida importantissima contro il Bologna, il Napoli si ritrova ancora a convivere con i rumors di un addio a fine stagione del proprio allenatore e in tal senso Zazzaroni ha spiegato:

“Mi auguro che Conte rimanga altri due anni a Napoli come da contratto. Do una notizia: Conte non risponde a telefono.

Qualcuno lo sta telefonando ma lui non risponde al telefono. Chi è? Parlo di dirigenti”.

Poi una precisazione ulteriore:

“Il futuro di Conte dipende dal fatto che quando siederà al tavolo con De Laurentiis vorrà avere garanzie sugli investimenti per crescere. Lui vuole vincere. Ma sei sicuro che andare alla Juventus dia garanzie con tutti i soldi che mancano? Siamo sicuri che ci sia la possibilità di vincere al Milan o alla Juventus?”.

Il direttore Zazzaroni ha quindi espresso una speranza, dando però anche una notizia e aprendo al dibattito. Milan e Juventus, oggi, possono offrire davvero la possibilità di vittoria ad Antonio Conte? Servirà l’ennesimo percorso di rinascita per due club che chiuderanno senza scudetto anche questa stagione. Il Napoli, invece, è in piena lotta quest’anno e potrà esserlo l’anno prossimo, ma bisognerà portare avanti un calciomercato all’altezza se si vorrà risultare competitivi in Italia e in Europa.