Bologna, Castro out contro il Napoli? Aggiornamento sulle sue condizioni

Santiago Castro è uno dei nomi che ha sorpreso in questo campionato di Serie A, motivo per cui i tifosi del Napoli si chiedono se sarà o meno in campo con il suo Bologna nel match di questa sera.

Cresce l’attesa tra i tifosi del Napoli, in vista della sfida contro il Bologna, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Dall’Ara ci sono in palio tre punti che potrebbero valere, in realtà, anche di più: all’orizzonte, c’è la chance da non fallire di portarsi a un solo punto di distacco dall’Inter, che a sua volta ha pareggiato per 2-2 nella trasferta di Parma.

Per gli azzurri, però, non sarà facile: la squadra di Vincenzo Italiano è una delle più in forma in questo momento e anch’essa ha la possibilità di mandare un messaggio importante in chiave classifica, considerando la sconfitta dell’Atalanta contro la Lazio e il pareggio della Juventus contro la Roma. Gli azzurri guidati da Antonio Conte, però, sono pronti a vendere cara la pelle, con l’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana che finalmente può contare sull’organico nella sua quasi totalità (clicca qui per le ultime di formazione). Da Bologna, invece, si attendono novità in merito a Santiago Castro, che negli ultimissimi tempi ha patito un problema fisico che potrebbe costringerlo a non partire da titolare nella sfida di questa sera.

Castro o Dallinga? Le ultime in vista di Bologna – Napoli

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, svelando che Thijs Dallinga sembra essere in vantaggio su Santiago Castro per una maglia da titolare contro il Napoli.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte:

“Santiago Castro è pronto ma non al 100% dopo aver smaltito in questi giorni la botta al piede subita durante l’esperienza con l’Argentina: per questo, e per i due gol segnati all’Empoli in Coppa Italia, potrebbe cominciare la gara Thijs Dallinga“.

Bologna Napoli: le probabili formazioni

Non solo il dubbio in attacco per Vincenzo Italiano: ballottaggio anche sulle fasce per il Bologna, con Holm in vantaggio su De Silvestri sull’out di destra.

Di seguito, le probabili formazioni di Bologna e Napoli per il match di questa sera (fischio d’inizio in programma per le 20:45):