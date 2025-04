Conte e il Napoli, indizio chiave sul futuro: cosa è successo

Antonio Conte e il Napoli: in ballo c’è un contratto valido fino al 2027, ma un futuro comunque da chiarire al termine dell’annata in corso. Spunta, però, l’indizio che può rivelarsi chiave.

Quest’oggi l’attesa sta per finire. Soprattutto dopo il passo falso dell’Inter in quel di Parma (2-2, ndr), c’è la consapevolezza che la trasferta di Bologna possa rappresentare una tappa importante per il campionato del Napoli, che in questa ultima fase di campionato continua a cullare il sogno Scudetto. Un’impresa che sarebbe davvero super, se si considera lo scenario in cui si ritrovava il club azzurro quest’estate.

Grande artefice, ovviamente, non può che essere Antonio Conte, divenuto in pochi mesi un vero e proprio condottiero, amato dai tifosi che, ovviamente, contano su di lui anche per il futuro. Per questo motivo, la piazza raccoglie con un certo timore i rumors che arrivano da parte delle altre big del campionato di Serie A. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana è super corteggiato, malgrado un contratto ancora lungo con la società del presidente Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, l’edizione odierna de La Repubblica svela un indizio che potrebbe rivelarsi davvero decisivo per le sorti di Conte all’ombra del Vesuvio.

News Napoli calcio, La Repubblica: “Con un progetto così lanciato, difficile che Conte lasci”

Antonio Conte “vede” sempre più vicina la permanenza al Napoli anche in vista della prossima stagione. Questo, in sintesi, quanto svelato dall’edizione Napoli de La Repubblica.

Di seguito, quanto spiegato dalla fonte in questione:

“De Laurentiis si affida al direttore Tommaso Bianchini e alla figlia, Valentina. Sull’altro versante, il programma tecnico, che il Napoli elabora in silenzio. Lascia che Conte si concentri sullo scudetto. Solo alla fine De Laurentiis gli presenterà un ventaglio di ipotesi. Se ne occupa Giovanni Manna con analisi, sondaggi e contatti. Non fosse così impegnato sul mercato con De Laurentiis e Chiavelli non avrebbe rifiutato l’offerta del Milan. Con un Napoli così lanciato nel futuro, difficile che l’allenatore valuti altri progetti. Quello del Napoli prevede investimenti su tre fronti. Stadio, vivaio, mercato. Congrui quelli per la squadra. Da potenziare per vincere in campionato e far cassa in Champions. Gli obiettivi sono chiari. Un club di valore economico superiore sul piano immobiliare e incassi maggiori”.

Anche il no di Manna al Milan dietro l’ottimismo per Conte: l’indiscrezione

In questi giorni si è parlato in maniera insistente dell’interesse del Milan per Giovanni Manna, ma quest’ultimo sembra aver declinato ogni offerta dalla società rossonera.

A confermarlo è anche l’edizione odierna de La Repubblica, spiegando come questa continuità di progetto possa aiutare la permanenza di Conte anche per la prossima stagione.