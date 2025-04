Bologna-Napoli, ci sarà un osservato speciale: possibile assalto nel mercato estivo

Bologna-Napoli sarà l’occasione per osservare da vicino un pupillo degli azzurri: possibile nuovo tentativo per il calciomercato estivo

Gara scudetto, ma non solo. Il Napoli sarà a Bologna anche con la possibilità di gettare le basi verso la prossima stagione. I partenopei, con il direttore sportivo Giovanni Manna, hanno già iniziato a lavorare per migliorare la rosa. Con le tre competizioni in programma, bisognerà allungare la squadra e, soprattutto, renderla adatta per andare il più in fondo possibile.

In questi giorni, sono stati fatti numerosissimi nomi. Da quelli difensivi come Solet o Beukema, a quelli offensivi come Lucca e Bonny, passando per giovani talenti di prospettiva come il classe 2007 Karetsas. Antonio Conte vuole garanzie proprio sotto questo aspetto, prima di firmare qualsiasi contratto, e la dirigenza partenopea vuole lavorare sulla stessa strada.

Bologna-Napoli, Ndoye nel mirino: nuovo tentativo in estate?

Tra questi nomi c’è anche quello di Dan Ndoye, che stasera incrocerà nuovamente il Napoli. I partenopei a gennaio lo avevano solo sfiorato. Il classe 2000 sta vivendo un momento di forma importantissimo sotto la guida di Vincenzo Italiano, dato che da inizio anno ha già messo a segno 7 gol. Un bottino niente male, il migliore di sempre nella sua carriera dai tempi del Losanna in seconda divisione svizzera. La cura Italiano ha trasformato Ndoye in un’arma preziosa per il Bologna, e stasera, al Dall’Ara, vorrà dimostrarlo ancora.