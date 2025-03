Solet nel mirino di Conte, numeri clamorosi dal suo arrivo: perché è il primo obiettivo del Napoli

Solet piace al Napoli, è lui il primo obiettivo di Antonio Conte per la prossima stagione: scopri perché ripercorrendo i numeri pazzeschi del difensore

Era svincolato fino al 2 gennaio scorso, ma dal suo approdo in Serie A ha lasciato un impatto clamoroso. Oumar Solet si è preso l’Udinese e dal suo arrivo in maglia bianconera, con lui in campo, la squadra ha perso solamente 2 volte: contro Como e Verona. Il francese, ha contribuito a ben 5 cleansheets in 10 partite e i gol sono stati incassati solo contro Como, Venezia, Napoli, Lazio e Verona.

Dopo le esperienza al Lione e anni al Salisburgo, si è ritrovato senza contratto e a crederci è stato lo scouting dell’Udinese, sempre straordinario in questo tipo di lavori. Solet, sul noto sito Sofascore.com vanta una media voto di 7.33, merito di prestazioni di livello super. Una sola gara negativa, quella contro il Como dove ha rimediato un’espulsione, chiusa con un voto finale di 6.1. Mai insufficiente, dunque, e il suo nome ha subito iniziato a circolare.

Solet, il difensore perfetto per Conte: i numeri

Abbiamo quindi voluto studiare nel dettaglio qualche numero di Solet e ci siamo resi conto che, seppur in un range molto basso di partite fin qui, vanta dati spettacolari. La sua media è di 1 intercetto a partita, 5 palloni recuperati a gara, 3.6 rinvii, 0.6 dribbling concessi e 0 errori gravi.

Come detto, il numero di cleansheets con lui in campo è pari a 5, gli stessi di tutto il campionato di Alessandro Bastoni, titolare nella squadra capolista. Rispetto al centrale nerazzurro ha tutti dati superiori (per palloni recuperati l’azzurro si ferma a meno di 4). Solo nei dribbling concessi perde il paragone per 0.3.

E anche Alessandro Buongiorno, titolarissimo nel nostro Napoli, regge il confronto con 4 palloni recuperati a gara, 1.6 intercetti, 10 cleansheets e 3.3 spazzate per partita. Di piede destro, Solet potrebbe essere il compagno ideale proprio dell’ex Torino, prendendo il posto da titolare di Amir Rrahmani. Il suo valore di mercato supererà i 10 milioni di euro, avendo 25 anni ed essendo stato prelevato dagli svincolati dalla dirigenza dell’Udinese.

Antonio Conte ha messo gli occhi su di lui, è il grande obiettivo per la prossima estate. In giornata sono arrivate conferme sull’interessamento degli azzurri e i numeri del centrale francese rendono chiaro il motivo del grande desiderio del tecnico del Napoli. Si dovrà puntare a un mercato di livello e l’asta per Solet con altre big del calcio italiano partirà senza alcun ombra di dubbio.

Last Updated on 17 Mar 2025 – 19:30 by Claudio Mancini