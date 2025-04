Bologna-Napoli, rischio forfait elevato: Conte cambia ancora la formazione

Arrivano brutte notizie per Antonio Conte in vista di Bologna-Napoli, in programma come posticipo della 31a giornata di Serie A. Previsto ancora un cambio di formazione

Dallo scorso mese di novembre il Napoli non arriva a giocare una partita con la squadra al completo e la trasferta di Bologna sembrava essere la sfida da cerchiare nel calendario per interrompere questa brutta tendenza degli ultimi 6 mesi. A quanto pare, però, rischia di non essere così neanche per il posticipo in programma domani, lunedì 7 aprile, a causa di un problema dell’ultima ora.

La trasferta in casa rossoblu sarà estremamente ostica e servirà il miglior Napoli per affrontarla. Dopo il pareggio dell’Inter con il Parma, inoltre, la carica emotiva per potersi portare a -1 in classifica dovrà dare una spinta maggiore agli azzurri. La squadra di Vincenzo Italiano, però, è spaventosa e gioca il miglior calcio d’Italia in questa fase della stagione. Fare risultato sarà difficile.

Bologna-Napoli, ancora problemi per Anguissa: Conte cambia

Secondo quanto riferito questa mattina da Repubblica, Frank Anguissa avrebbe avvertito ancora dei problemi fisici che gli impedirebbero di scendere in campo, almeno dal primo minuto, per Bologna-Napoli. Il camerunense ha saltato le due sfide della sua nazionale, per poi tornare titolare contro il Milan lo scorso weekend per l’emergenza centrocampo degli azzurri.

L’assenza di McTominay dell’ultimo secondo, aveva costretto Antonio Conte a modificare la formazione, tornando a 4 dietro e con l’ausilio di Anguissa a centrocampo e Neres in attacco. Ha così rinunciato a Raspadori ed è comunque riuscito a portare a casa 3 punti fondamentali. In vista di Bologna, l’idea era quella di confermare il 4-3-3 con Gilmour che si sarebbe accomodato in panchina e con il ritorno dall’inizio del connazionale McTominay.

Ma il problema riscontrato da Anguissa, che potrebbe semplicemente essere un riacutizzarsi dell’infortunio già riscontrato nelle scorse settimane, costringerà Conte a schierare la coppia di scozzesi dal primo minuto, ai lati di Lobotka. Non una rivoluzione tattica come quella della scorsa settimana, ma sicuramente una scocciatura rispetto a quanto preparato in allenamento.

Toccherà dunque ad una mediana muscolare e di idee provare a frenare e arginare questo Bologna sorprendente, che recupera Castro proprio per la sfida contro gli azzurri. L’argentino, accostato anche al Napoli, è in ballottaggio con Dallinga per un posto da titolare e Italiano scioglierà i dubbi nella giornata di domani, a poche ore dal fischio d’inizio della sfida al Dall’Ara.