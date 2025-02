Inter-Genoa, l’episodio fa infuriare i tifosi del Napoli: che errore dell’arbitro!

Napoli calcio notizie- Un episodio accaduto durante Inter-Genoa scatena le polemiche: furiosi i tifosi del Napoli.

L’Inter ha battuto il Genoa per 1-0 nonostante un’enorme sofferenza, riuscendo così a sorpassare momentaneamente il Napoli in classifica, in attesa della gara degli azzurri di domani contro il Como. I nerazzurri si rialzano quindi dopo la sconfitta della scorsa settimana contro la Juventus. Il Napoli sarà chiamato a rispondere quindi domani per confermare il ruolo da capolista nello scontro diretto della prossima settimana al Maradona.

Inter, manca un giallo a Mkhitaryan: avrebbe saltato il Napoli

Si sono già aperte le polemiche però per alcuni errori arbitrali. Rischia di pesare infatti sul match della prossima settimana un grave sbaglo commesso dall’abitro Piccinini, che ha mancato un cartellino giallo nei confronti di Mkhitaryan, calciatore diffidato e che, quindi, avrebbe in tal caso saltato la gara contro il Napoli della prossima settimana.

Il cartellino nei suoi confronti era sacrosanto: l’armeno ferma infatti Miretti in contropiede con una leggere trattenuta. Si tratta di un fallo tattico che, in quanto tale, va punito da regolamento con l’ammonizione.

Ha confermato questa visione durante la diretta a Dazn anche il commentatore arbitrale Luca Marelli, che ha parlato di “ammonizione automatica” in una simile circostanza.

Mancato giallo a Mkhitaryan, quante polemiche!

Il web si è immediatamente scatenato per questo episodio, con i tifosi del Napoli particolarmente arrabbiati per questa ingiustizia. Si aggiunge quindi un altro episodio controverso dopo la mancata squalifica a Lautaro (tra l’altro autore del gol decisivo stasera) per la ripetuta bestemmia al termine dello scoeso match contro la Juve.

Gol vittoria dell’Inter di un giocatore che doveva essere squalificato e giallo netto non dato al diffidato Mkhitaryan… le “giovani marotte” sono in servizio permanente effettivo! — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 22, 2025

Fra i commenti, spicca anche quello di Carlo Alvino che, sommando i due episodi, chiosa: “Gol vittoria dell’Inter di un giocatore che doveva essere squalificato e giallo netto non dato al diffidato Mkhitaryan… le “giovani marotte” sono in servizio permanente effettivo!”.

Le polemiche difficilmente si esauriranno e rischiano di andare avanti sino al match della settimana prossima. Si spera, quantomeno, che non ci siano episodi contestabili nella partita di domani contro il Como e che le prossime decisive gare non siano nuovamente influenzate da sviste arbitrali.