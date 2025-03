Possibile colpaccio di calciomercato per il Napoli in attacco, con l’ex bomber azzurro che infiamma i tifosi, confermando l’interesse degli azzurri.

Col ritorno degli ultimi reduci dalle sfide delle Nazionali, il Napoli inizia a fare sul serio in vista del big match di domenica sera contro il Milan. L’obiettivo degli azzurri è battere la squadra di Conceicao per continuare a sognare lo scudetto, per il quale l’Inter conserva al momento un vantaggio di tre punti. Intervenuto oggi ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli“, l’ex azzurro German Denis ha fatto il punto della situazione: “Il Napoli deve solo pensare a se stesso, quando fa la partita giusta porta a casa i tre punti, non bisogna concentrarsi sull’Inter. Un discorso mentale di squadra”.

Calciomercato, Denis conferma: “Lookman piace al Napoli”

Oltre alla maglia del Napoli, German Denis in carriera ha vestito anche quella dell’Atalanta. L’argentino stringe tuttora rapporti eccellenti con l’ambiente bergamasco, che lo ricorda con grande simpatia. Così, analizzando l’interesse del Napoli per Lookman, Denis si è lasciato andare a considerazioni importanti:

“Lookman piace al Napoli, in questo ultimo periodo sta facendo la differenza, sta diventando un fuoriclasse. Quando manca lui si nota, poi apre gli spazi per gli altri attaccanti, se il Napoli riesce a prenderlo farebbe un affare”.

L’ex bomber ha parlato anche di altri nomi accostati al Napoli:

“Castro del Bologna? Gioca in una piazza giusta, è un ragazzo che si è adattato alla grande al calcio italiano, sembra avere tanta esperienza nonostante sia giovanissimo. Santi Gimenez ha tanta qualità, anche se gioca in un contesto molto difficile”.

Napoli, Denis elogia Lukaku: “Attaccante completo”

Denis, infine, ha commentato il momento di Romelu Lukaku, reduce da ottime prestazioni con il Belgio. “El Tanque” ha elogiato le caratteristiche del bomber: “Lukaku è un attaccante completo molto utile per la squadra. Non dimentichiamoci che fa fare un sacco di gol con i suoi assist, e ne realizza anche tanti, la squadra lo sfrutta molto per gli inserimenti“.

Tra presente e futuro, Conte prepara le prossime sfide di campionato: per il suo schieramento, Lukaku sarà fondamentale domenica sera, quando al Maradona arriverà il Milan; Lookman potrebbe esserlo invece l’anno prossimo, quando agli azzurri servirà una rosa profonda e di qualità per competere ai massimi livelli su tutti i fronti.