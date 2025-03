Lookman al Napoli, Manna fa sul serio: spuntano novità cruciali

Il Napoli vuole fare sul serio per Ademola Lookman, gli azzurri sono pronti a investire per l’attaccante dell’Atalanta: tutti i dettagli

Il calciomercato del Napoli sta già iniziando a vedere la luce in queste ultime settimane di marzo. Gli azzurri, seppur ancora in piena corsa per questa stagione, hanno messo le prime radici verso il prossimo anno. Antonio Conte, il cui futuro viene messo ancora in discussione da alcuni rumors, sembra comunque destinato a restare e a puntare su una rosa rinforzata.

Lo scudetto è possibile, ma bisognerà aumentare la qualità della squadra a disposizione. Il mercato invernale, infatti, ha visto l’addio di Kvaratskhelia, non sostituito a dovere. Non basterà più allungare la panchina, bisognerà avere anche profili tecnici e cattivi sotto porta. Qualcuno, magari, che già conosca molto bene la Serie A, e che quindi possa superare rapidamente la fase di ambientamento.

Napoli, Lookman più di un’idea: le ultime sull’affare

L’interesse per l’attaccante nigeriano non è una novità. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli ha messo Ademola Lookman in cima alla lista dei desideri per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Il 27enne dell’Atalanta sta vivendo un momento d’oro con 13 gol in Serie A e già da tempo è stato accostato agli azzurri.

Un profilo che unisce tecnica, fantasia e senso del gol. Un mix perfetto per prendere il posto di Kvara e che possa consentire ad Antonio Conte di giocare anche con il modulo, magari affiancandolo a Romelu Lukaku in un 3-5-2.

Lookman, quanta concorrenza: le cifre

Portare Ademola Lookman a Napoli non sarà una passeggiata, e la concorrenza è agguerrita. Il nigeriano è in scadenza di contratto nel 2026, e l’Atalanta, pur avendo un’opzione per prolungare di un anno, potrebbe cederlo per non rischiare di perderlo a zero. Il prezzo si aggira intorno ai 60 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva per un club come il Napoli, che vuole investire per competere ai massimi livelli.

La Juventus è una delle rivali più temibili, ma i bianconeri, come riportato dal Corriere dello Sport, devono prima definire la situazione dell’allenatore per la prossima stagione, un’incertezza che potrebbe dare un vantaggio al Napoli. Tuttavia, non mancano le sirene estere: Liverpool, Arsenal, Manchester United e Newcastle sono sulle tracce di Lookman, con il club inglese pronto a offrire 45 milioni di euro.

Conte e il Napoli: una strategia per lo scudetto

Antonio Conte, nonostante i rumors sul suo futuro, sembra destinato a restare al timone del Napoli, e la sua strategia è chiara: rinforzare la rosa per puntare allo scudetto. Servono colpi di spessore e Lookman, con la sua esperienza in Serie A e la sua versatilità, potrebbe essere la chiave per un attacco più incisivo.

La piazza, intanto, sogna. Il nome di Lookman scalda i tifosi partenopei, che hanno voglia di vedere volti nuovi nel reparto offensivo. Giocatori, come il nigeriano, che hanno deciso la finale di Europa League con una tripletta e che possono quindi avere un impatto anche in campo europeo.

