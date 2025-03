Lukaku, doppietta da sogno in Belgio-Ucraina: il primo gol è pazzesco! (FOTO)

Partita clamorosa quella di Romelu Lukaku con il suo Belgio contro l’Ucraina: doppietta incredibile, uno dei due gol è pazzesco!

Era una partita fondamentale per il Belgio quella contro l’Ucraina: Lukaku e compagni erano infatti chiamati alla rimonta nella gara di ritorno per riuscire a mantenere la Lega A della Nations League dopo la sconfitta per 3-1 nella partita d’andata.

Lukaku, miglior marcatore della storia della sua Nazionale, era così chiamato ad una grande prova per provare ad evitare un incredibile disastro per i suoi. E così è stato.

Lukaku pazzesco: che gol in Belgio-Ucraina (FOTO)

Il Belgio ha infatti vinto con un netto 3-0 contro l’Ucraina, ottenendo così la salvezza nella Lega A della Nations League. Sugli scudi proprio Lukaku che, dopo l’1-0 firmato De Cuyper, ha siglato una clamorosa doppietta che ha permesso ai suoi di ribaltare il risultato già nei 90 minuti.

Spicca fra le due reti quella del 2-0 realizzata al 75′: una stupenda sforbiciata su cross di De Bruyne. Con questa rete, i belgi hanno pareggiato i conti con l’andata: una giocata da vero campione in un momento decisivo, quindi.

All’86’ minuto è arrivata invece la rete del 3-0 e la sua doppietta personale con un bel tiro ad incrociare su assist di Vanaken. Una serata, quindi, da vero campione che sicuramente farà piacere anche ai tifosi del Napoli.

