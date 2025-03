Napoli, non solo Lookman: triplo obiettivo in attacco per Conte

Il Napoli non punta solo a Lookman, gli azzurri hanno tre obiettivi ulteriori in l’attacco: i nomi per soddisfare Antonio Conte

Un nome non può bastare. Il Napoli vuole rinforzarsi per la prossima stagione e pone già da ora le basi per il calciomercato estivo. Bisogna imparare dai propri errori e quello delle due ultime campagne acquisti azzurre è stato sicuramente il tempismo. I partenopei sono stati lenti nelle operazioni, sia ad agosto per via dell’affare Osimhen, sia a gennaio con il sostituto di Kvaratskhelia.

Morale? Lukaku è arrivato molto tardi in rosa, McTominay e Gilmour addirittura nelle ultimissime ore. Mentre in inverno ci si è dovuti accontentare di Okafor dopo settimane di trattative per Garnacho. Insomma, non è più consentito un modus operandi simile per la prossima stagione. Ecco perché Ademola Lookman, che piace tanto al Napoli, non può essere l’unico nome in lista.

Conte accende il calciomercato del Napoli: i 3 nomi nel mirino

Anche questa mattina, il Corriere dello Sport ha voluto approfondire il tema dei possibili colpi futuri del Napoli. Tra i calciatori che potrebbero indossare la maglia azzurra c’è Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, che bene sta facendo in questa stagione. Per lui già 10 gol in Serie A con ancora due mesi da giocare. La stagione della definitiva consacrazione, che ha attirato le attenzioni di Conte.

Occhi apertissimi anche su Rasmus Hojlund, del Manchester United. Seppur con i Red Devils non è stato positivo l’esito della trattativa per Garnacho, le parti restano comunque in buoni rapporti. L’attaccante ex Atalanta sta vivendo una stagione da incubo e potrebbe rilanciarsi in Italia, magari rientrando in una trattativa parallela a quella che potrebbe portare Osimhen proprio a Manchester.

L’ultimo nome, ma non per importanza, è quello di Zhegrova. Il calciatore del Lille ricopre un ruolo di ala, a differenza degli altri nomi citati fin qui, molto più indirizzati verso i ruoli di punta o seconda punta. Il Napoli potrebbe riprovare un assalto dopo i colloqui di gennaio, che portarono a un buco nell’acqua, dato che i francesi non vollero cederlo.

Il d.s. Giovanni Manna avrà un importantissimo lavoro da svolgere, ma questa volta lo farà con la forza di 150 milioni di budget da investire (Kvara + Osimhen ndr) e la Champions League da disputare il prossimo anno. Due armi a proprio vantaggio che potrebbero sbarazzare la concorrenza o, comunque, rendere il Napoli una piazza ancora più appetibile per qualsiasi calciatore.

