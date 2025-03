Hojlund al Napoli, dall’Inghilterra spunta una novità: le ultimissime voci per l’estate

Rasmus Hojlund potrebbe davvero diventare un nuovo giocatore del Napoli? Dall’Inghilterra spuntano importanti novità con nuovi rumors per l’estate

Il calciomercato non dorme mai, e il Napoli è già al centro di voci che fanno sognare i tifosi. Secondo i quotidiani inglesi, Rasmus Hojlund al Napoli potrebbe diventare realtà nella prossima estate. Il giovane attaccante danese, dopo un’esperienza non proprio esaltante al Manchester United, potrebbe tornare in Italia per alternarsi con Romelu Lukaku e dare nuova linfa all’attacco azzurro.

Ma c’è di più: il suo nome si intreccia con quello di Victor Osimhen, un altro protagonista del mercato partenopeo, su cui il Barcellona sembra aver messo gli occhi. Il Napoli sta pianificando una campagna acquisti importante, soprattutto in vista del ritorno in Champions League, e Hojlund potrebbe essere il tassello giusto per rinforzare il reparto offensivo.

Rasmus Hojlund al Napoli: le voci dall’Inghilterra

I rumors su Rasmus Hojlund arrivano dritti dall’Inghilterra, dove i tabloid non smettono di parlare di un possibile trasferimento estivo. Secondo fonti come ESPN e The Mirror, il Napoli sarebbe pronto a offrire al danese un ritorno in Serie A, dopo un’esperienza complicata al Manchester United.

Hojlund, acquistato dai Red Devils per 72 milioni di sterline nell’estate 2023 dall’Atalanta, non ha mai davvero convinto: solo 2 gol in 21 presenze in Premier League nella stagione 2024/25, un bottino magro che ha spinto il club inglese a considerare una cessione. Il Napoli, dal canto suo, vede in lui un profilo giovane e di talento, perfetto per alternarsi con Lukaku e portare freschezza in attacco.

I partenopei, che stanno pianificando una massiccia campagna acquisti per la Champions, potrebbero offrire a Hojlund una nuova chance, ma a un prezzo più basso rispetto ai 60 milioni chiesti dal Manchester United. La trattativa si preannuncia complessa, ma sotto il Vesuvio si sogna un colpo che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Hojlund e Osimhen: un intreccio di mercato col Barcellona

Il nome di Hojlund non è l’unico a scaldare il mercato del Napoli. Nelle ultime ore, il futuro di Victor Osimhen è tornato sotto i riflettori, con il Barcellona che sembra aver messo nel mirino il bomber nigeriano. Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, tornerà al Napoli a fine stagione, ma è fuori dal progetto di Conte e sarà ceduto a titolo definitivo.

Il club partenopeo chiede 75 milioni e potrebbe sfruttare questa situazione per proporre uno scambio con Hojlund al Manchester United, che a sua volta è interessato a Osimhen per risolvere i problemi in attacco.

Intanto, il Barcellona di Hansi Flick non molla la presa su Victor, e la concorrenza potrebbe far lievitare il prezzo. Il Napoli, però, non si farà trovare impreparato: De Laurentiis sa come accontentare tutti, Conte in primis.

Hojlund, nel frattempo accoglierebbe con favore un ritorno in Italia. Il Napoli, che ha già portato in Serie A talenti come Scott McTominay e Billy Gilmour la scorsa estate, potrebbe essere la piazza giusta per far sbocciare definitivamente il talento dell’attaccante.

Ma non è solo una questione di numeri. Hojlund, che ha recentemente interrotto un digiuno di 21 partite segnando contro il Leicester, ha bisogno di fiducia e continuità, due elementi che Conte sa come dare ai suoi giocatori.

Last Updated on 19 Mar 2025 – 10:54 by Claudio Mancini