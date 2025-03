Quattro napoletani in campo durante Germania-Italia 3-3: arriva la rivincita per il giocatore del Napoli, ma sono due i rimandati di stasera.

Germania-Italia regala sempre grandi emozioni. L’andata dei quarti di Nations League era stata vinta 2 a 1 dai tedeschi a Milano, stasera il ritorno si è disputato nel caldissimo stadio di Dortmund. Dopo un primo tempo scioccante, terminato addirittura 3 a 0 per i padroni di casa, la reazione dei ragazzi di Spalletti è arrivata nella seconda frazione.

La doppietta di Kean ha fatto tremare i tifosi tedeschi, che hanno palpitato soprattutto al minuto 74, quando Di Lorenzo si è involato in area e ha guadagnato un calcio di rigore poi annullato con l’ausilio del Var. Il 3 a 3 finale arrivato dopo il rigore segnato da Raspadori permette comunque ai tedeschi di accedere alle semifinali contro la vincente di Portogallo-Danimarca.

Germania-Italia, quattro napoletani in campo: rivincita Raspadori

Tra i più criticati di Italia-Germania, quando non gli fu perdonato un errore a tu per tu col portiere, oggi Raspadori ha iniziato la partita dalla panchina. Al minuto 69, appena entrato, ha fornito un assist prezioso per la doppietta di Kean. Al minuto 94 ha invece completato la sua ottima prestazione segnando il rigore del definitivo 3 a 3. Tanti applausi e complimenti per l’attaccante del Napoli, che ha saputo reagire alle critiche sfornando una prova eccellente.

Anche Matteo Politano, inoltre, entrato a inizio secondo tempo, ha fornito una buona prova. La sua corsa, unita alle buone qualità tecniche, hanno messo a dura prova la difesa tedesca, apparsa in seria difficoltà nella seconda frazione. Con un secondo tempo importante, dunque, l’Italia ha saputo in parte cancellare lo scioccante inizio di partita.

Miglioramenti nella ripresa anche per Buongiorno e Di Lorenzo, quest’ultimo resosi protagonista del controverso episodio del calcio di rigore inizialmente assegnato e poi tolto dal Var. Il direttore di gara ha ritenuto, dopo On Field Review, che l’intervento del difensore tedesco Schlotterbeck fosse sul pallone, ma restano molti dubbi nel rivedere il replay.

Last Updated on 23 Mar 2025 – 23:03 by Laura Bisogno