Germania-Italia shock nel primo tempo, bordate di critiche ai giocatori del Napoli schierati come titolari dal Ct Luciano Spalletti.

Germania-Italia 3 a 0 a fine primo tempo. Il ritorno dei quarti di finale di Nations League, dopo l’1 a 2 di pochi giorni fa a Milano, è andato peggio del previsto. I ragazzi di Luciano Spalletti, intimoriti forse dal caldo ambiente di Dortmund, sono stati annichiliti dalle reti di Kimmich (minuto 30), Musiala (36′) e Kleindienst (45′). Molteplici le critiche apparse sui social per la brutta prestazione degli azzurri. Nel mirino dei tifosi sono finite soprattutto le prove fornite da alcuni calciatori del Napoli.

Napoli, critiche a Buongiorno e Di Lorenzo durante Germania-Italia

Al minuto 26 di Germania-Italia, Alessandro Buongiorno si è fatto trovare in ritardo su Kleindienst e dopo averlo trattenuto, gli ha rifilato un colpo sulla gamba commettendo un fallo da calcio di rigore con ammonizione incorporata. Non bene anche Giovanni Di Lorenzo, che in occasione della terza rete tedesca ha perso il duello aereo con Kleindienst.

Analizzando le critiche apparse su “X”, a proposito di Di Lorenzo c’è chi scrive: “Di Lorenzo è il classico giocatore italiano che non salta sul cross dell’avversario… chissà come mai, magari è uno schema che insegnano ai mister al Supercorso di Coverciano“. Un altro messaggio è eloquente: “Ma Di Lorenzo è imbarazzante, ragazzi“.

Più veementi i messaggi verso il difensore centrale: “E Buongiorno sarebbe il nuovo Chiellini? Sì quando il Chiello aveva la febbre a 43 e le convulsioni…. Dai!“. Ancora un altro: “Buongiorno bruciato in velocità da un paracarro alto 2 metri è la foto fedele non solo della partita ma della Serie A e del calcio italiano di questi tempi“. Infine: “Tre errori davvero notevoli sui tre gol subiti. Il secondo davvero incredibile e clamoroso ma anche sugli altri due ingenuità non da poco di Buongiorno e Barella“.

Buongiorno e Di Lorenzo non sono stati gli unici a deludere nel primo tempo di Germania-Italia. L’errore del centrale nell’azione che ha portato al rigore per i tedeschi ha avviato la goleada dei ragazzi di Nagelsmann, ma l’intera formazione di Spalletti è sembrata spaesata e poco coraggiosa.

Con la possibile sconfitta che si prospetta, l’Italia potrebbe essere eliminata ai quarti di finale di Nations League. Sarebbero i tedeschi, alla luce del risultato, ad affrontare in semifinale la vincente di Portogallo-Danimarca. Il Napoli, intanto, spera che il primo tempo odierno dei suoi giocatori venga presto dimenticato.

Last Updated on 23 Mar 2025 – 22:17 by Laura Bisogno