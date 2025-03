Delusione per un napoletano nella partita Italia-Germania, le pagelle dei quotidiani italiani sulle prestazioni di Raspadori, Politano e Di Lorenzo.

Non tutti promossi i tre napoletani impegnati ieri in Italia-Germania. Gli azzurri hanno perso 2 a 1 a Milano l’andata dei quarti di finale di Nations League, con il ritorno previsto domenica sera a Dortmund. Chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Tonali arrivata dopo una bella accelerata di Politano al 9°, i ragazzi di Spalletti si sono fatti rimontare nella ripresa dai gol di Kleindienst (minuto 49) e Goretzka (minuto 76).

Due promossi e un bocciato è il bottino dei tre giocatori del Napoli stando alle pagelle dei principali quotidiano sportivi stamane in edicola.

Napoli, due promossi e un bocciato in Italia-Germania: le pagelle

Benissimo Politano, bene Di Lorenzo, male Raspadori. E’ questo il sunto stando ai voti espressi dai quotidiani. “La Gazzetta dello Sport” ha commentato le loro prestazioni. Politano merita un 6,5: “Annusa le fragilità di Raum e le smaschera: suo il passaggio che fa inciampare Tah sull’1-0 e manda Kean in porta. Bene anche in fase di copertura”. Di Lorenzo 6,5: “Buona partita, soprattutto difensiva: scivola e tampona ovunque, non solo su Burkardt. Poi si occupa di Sané e chiude su Adeyemi”. Raspadori bocciato con un 5,5: “Molto movimento, poco veleno e quando Tonali lo lancia in porta il controllo per calciare è perfetto, ma il tiro molto meno: troppo centrale“.

Per il “Corriere dello Sport“, Di Lorenzo e Raspadori sono da 6 in pagella, Politano da 7: “Dà profondità alla manovra, è pronto a bruciare Raum sul gol di Tonali, copre tutta la fascia andando ad aiutare Di Lorenzo. Ovunque“.

Secondo “TuttoSport“, invece, la prestazione di Di Lorenzo vale 5,5, quella di Politano un 6,5, quella di Raspadori soltanto 5: “Galleggia un po’ al fianco, soprattutto dietro a Kean senza riuscire mai a trovare uno spunto degno di nota. Mezzo punto in meno per il gol che si divora su un assist-cioccolatino offertogli da Tonali”.

Napoli, critiche a Raspadori dopo Italia-Germania

Da rivedere quindi la prova di Raspadori, al quale non viene perdonata l’occasione sprecata per il possibile pareggio dell’Italia. Nel 3-5-2 messo in campo da Spalletti, l’attaccante del Napoli non è riuscito a trovare con Kean la stessa intesa che ha raggiunto nel club con Lukaku.

Numero 10 sulle spalle, Raspadori dovrà mostrare il suo talento nella sfida di ritorno in terra tedesca. In palio c’è l’accesso alla semifinale di Nations League: per ottenerlo sarà fondamentale non sprecare le occasioni che offrirà la difesa avversaria.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 09:30 by Felice Leopoldo Luongo