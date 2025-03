Calciomercato Napoli, arriva la conferma: ritorno di fiammia

Arriva anche la conferma dell’esperto di mercato: il Napoli è pronto ad un ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo.

Il Napoli sta continua freneticamente a programmare il calciomercato. In particolare, sembra oramai certo che il reparto difensivo possa essere coinvolto da diverse mosse, come dimostra la recente notizia della chisura della trattativa utile a portare il difensore dell’Empoli Marianucci alla corte di Conte.

Sembra oramai quasi certo, però, anche l’arrivo di un altro centrale e, accanto ai già noti nomi di Solet e Beukema, sembra pronto ad accostarsi anche un “ritorno di fiamma”.

Napoli, Manna torna su Dragusin

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, nella lista di Manna per il centrale difensivo ci sarebbe anche Radu Dragusin, che fu già un vero tormentone di mercato nel gennaio del 2024, quando dal Genoa si trasferì invece al Tottenham, rifiutando di fatto la corte azzurra.

Proprio ieri, tra l’altro, il suo agente nel corso di un’intervista parlava proprio della vecchia trattativa con il Napoli, non escludendo affatto di potersi nuovamente sedere al tavolo ora che in casa azzurra, rispetto all’epoca, c’è Manna come ds. Insieme al suo nome, nel taccuino di Manna ci sono i già menzionati Solet e Beukema, oltre a Gatti della Juventus.

Radu Dragusin al Napoli: un ritorno di fiamma Il difensore rumeno, oggi al Tottenham, è stato un vero tormentone nel gennaio 2024. Ai tempi, il Napoli ci aveva provato con tutte le sue forze, duellando con Bayern Monaco e Spurs per strapparlo al Genoa. Alla fine, Dragusin scelse la Premier League, firmando un contratto fino al 2030 con il Tottenham per 25 milioni più bonus. Un rifiuto che bruciò, ma che non ha mai spento del tutto l’interesse azzurro. Oggi, a distanza di un anno, la situazione è cambiata: il centrale non ha trovato lo spazio che sperava a Londra – appena 16 presenze in Premier League stagione – e l’Italia gli manca, come ha confessato il suo agente Florin Manea a Stile Tv.

Ricordate quando Dragusin, nel 2023, fermò l’Inter con un gol di testa al Ferraris? Quel giorno si capì che il ragazzo aveva qualcosa di speciale. Ora, il Napoli vuole dargli una seconda chance in Serie A, e Manna sembra avere le idee chiare.

Last Updated on 21 Mar 2025 – 13:42 by Felice Leopoldo Luongo