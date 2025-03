Mercato Napoli, Manna ci aveva provato: l’indiscrezione

Il direttore sportivo azzurro l’aveva messo nel mirino, poi sfumò tutto: la rivelazione racconta i retroscena del mercato del Napoli.

Che il Napoli stia cercando nuovi innesti per rinforzare il reparto difensivo non è un mistero. Rafa Marin praticamente mai utilizzato da Antonio Conte e Juan Jesus ormai verso i 34 anni costringono la dirigenza azzurra a muoversi sul mercato. E in realtà Giovanni Manna si era già guardato intorno fin dai primi giorni dal suo arrivo a Napoli. Uno dei primi nomi nella testa del direttore sportivo fu un difensore che poi ha intrapreso una strada diversa.

Si tratta di Radu Dragusin, rumeno classe 2002 che nel gennaio del 2024 si è trasferito al Tottenham per circa 25 milioni di euro. Dragusin è ora fermo ai box per la rottura del legamento crociato, accusata ad inizio febbraio nel corso della gara di premier League contro il Brentford.

Dragusin al Napoli? Il retroscena sull’interesse del club azzurro

Florin Manea, suo agente, è intervenuto ai microfoni di Stile Tv nel corso del programma “Salite sulla giostra”. L’agente del difensore ha raccontato il retroscena relativo all’interesse del Napoli per Dragusin, ma anche la serietà dello stesso difensore che ormai aveva dato la sua parola al Tottenham.

“Napoli in corsa per Dragusin prima del Tottenham? Sì, il Napoli era in corsa per prenderlo, parlai anche con De Laurentiis e fu molto gentile. Gli spiegai però che era un pò tardi perché parlavamo col Tottenham da un mese, poi arrivò il Bayern Monaco e poi il Napoli e alla fine il ragazzo ha scelto il Tottenham. Manna mi ha chiesto come stavamo appena è arrivato al Napoli. Radu è un professionista, un giocatore forte, un difensore vero per cui gode dell’interesse di tante società. Rispetto tanto Conte che è ad un livello stratosferico come allenatore. Tutti i giocatori del Mondo vorrebbero essere allenati da Conte per migliorarsi, ma al momento non posso dire di più perché col Tottenham ha un contratto di 5 anni”, ha raccontato l’agente di Dragusin.

Last Updated on 20 Mar 2025 – 15:10 by Giorgio D’Andrea