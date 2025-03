Calciomercato Napoli, c’è un piano B in difesa: l’alternativa a Solet per l’estate

Il calciomercato del Napoli sta entrando già nel vivo e la dirigenza partenopea starebbe valutando anche un piano alternativo a Solet per la difesa: ecco di chi si tratta

Da giorni si parla dell’interesse del Napoli per Oumar Solet, un amore che dura da tempo. Come riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri hanno provato a prenderlo per ben due volte dal Salisburgo, ma senza successo: prima nell’estate post-Scudetto, quando i 25 milioni chiesti dagli austriaci fecero saltare l’operazione, e poi a gennaio 2024, con una richiesta di 13 milioni nonostante un lungo infortunio del francese.

Ora Solet è all’Udinese, dove sta brillando e il Napoli ci riproverà per la terza volta. Ma i friulani non mollano: servono almeno 20 milioni per strapparlo. La cifra è alta, e il ds Giovanni Manna non vuole rischiare di restare a mani vuote. Con Rafa Marin praticamente mai utilizzato e Juan Jesus in scadenza (con un’opzione per un altro anno), il Napoli ha bisogno di un centrale di livello per affrontare la Champions.

Un aneddoto? Si dice che Conte, dopo l’1-1 al Maradona contro l’Udinese, abbia indicato Solet come l’uomo ideale per la sua difesa, impressionato dalla sua fisicità e leadership. Ma il calciomercato del Napoli è un puzzle complesso, e Manna sta già lavorando a un piano B che potrebbe sorprendere tutti.

Beukema per la difesa: l’olandese come alternativa di lusso

Ecco allora spuntare il nome di Sam Beukema, centrale olandese del Bologna che piace tanto al Napoli. Beukema, 26 anni, viene da due stagioni super con i rossoblù: 27 presenze in Serie A e ottime prestazioni anche in Champions League.

Un jolly difensivo di grande affidabilità, capace di giocare nella difesa a tre – sia a destra che a sinistra – e persino da terzino destro, come ha fatto con Thiago Motta nella passata stagione. Anche lui è un vecchio pallino: il Napoli aveva già sondato l’Az Alkmaar, ma all’epoca non si andò oltre un pourparler.

Ora l’interesse è concreto, anche se la concorrenza non manca. Beukema è uno dei migliori difensori del campionato, e il Bologna sa di avere un tesoro in rosa: per portarlo via servirà un investimento pesante, probabilmente non lontano dai 20 milioni chiesti per Solet. Il Napoli vuole rinforzare la miglior difesa della Serie A, e un profilo come Beukema potrebbe essere la chiave per alzare ancora l’asticella. La sfida è aperta, e gli azzurri sono pronti.

Manna e le strategie per il calciomercato del Napoli: chiuso Marianucci

Ma le sorprese non finiscono qui. Il Napoli non guarda solo ai big: Giovanni Manna, come molti sanno, ha già chiuso un colpo per il futuro, un giovane che non crea problemi di lista. Si tratta di Luca Marianucci, 20 anni, difensore dell’Empoli con 11 presenze al suo primo anno in Serie A.

L’accordo è stato trovato per circa 9 milioni di euro, e l’affare sarà ufficiale a campionato concluso. Un investimento che dimostra la lungimiranza del ds: Marianucci è un talento in rampa di lancio, e potrebbe crescere all’ombra dei big, pronto a prendersi la scena nei prossimi anni.

Le strategie di Manna sono chiare: costruire una difesa solida per il presente, ma con un occhio al futuro. Con Juan Jesus e Rafa Marin in bilico – uno dei due lascerà il club – il Napoli sta ristrutturando il reparto con intelligenza. Solet o Beukema per il presente, Marianucci per il domani: il bunker azzurro sta prendendo forma, e i tifosi non vedono l’ora di vedere i frutti di questo mercato.

