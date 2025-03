Cittadinanza Mertens, tutto sull’evento: potrebbe esserci un annuncio speciale

L’idea di Mertens per celebrare il conferimento della cittadinanza onoraria: un evento straordinario con anche un annuncio speciale.

La notizia di ieri ha senza dubbio fatto molto piacere a tutti i tifosi del Napoli: Dries Mertens diventerà un cittadino onorario di Napoli. L’annuncio è arrivato ieri e tutti i tifosi del Napoli già attendono con ansia questo evento che sugellerà in modo definitivo l’immortale legale fra “Ciro” e la città di Napoli.

La delibera per il conferimento era “nel cassetto” da tre anni ma è pronta ad uscire fuori con la regia del Sindaco Manfredi, come confermato ieri dall’amministrazione comunale.

Mertens, che evento per il conferimento della cittadinanza

L’edizione odierna di “Repubblica” riporta ulteriori dettagli. L’appuntamento sarà il 6 giugno al Maschio Angioino nella Sala dei Baroni, stessa sede scelta per l’ultimo conferimento della cittadinanza napoletana in ambito calcistico, cioè quella di Luciano Spalletti. Il belga avrebbe in mente di sfruttare l’evento effettuare una grande festa con tutta la città e potrebbe così annunciare in questa sede il suo ritiro dal calcio, oramai nell’aria da tempo.

Secondo il quotidiano “Il Mattino“, in più, a seguito dell’evento Mertens avrebbe in mente una vera e propria festa con la città dalla sua casa di Posillipo.

Sapremo realmente cosa accadrà solo più a ridosso della data, ma sicuramente si tratterà di un affettuoso abbraccio della città al proprio pupillo.

