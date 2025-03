Mertens – Napoli, certi amori non finiscono mai: la conferma

Sul Napoli e Dries Mertens bisogna registrare delle novità importanti che hanno emozionato tutti i tifosi Napoli.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, ha visto allontanarsi la vetta nell’ultimo turno di campionato. I partenopei, dopo il pari contro il Venezia e la vittoria dell’Inter a Bergamo contro l’Atalanta, hanno adesso tre punti di vantaggio dagli uomini di Simone Inzaghi.

Dopo domenica, dunque, tra i tifosi del Napoli c’è un po’ di amarezza. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, è arrivata una notizia importante su Dries Mertens che ha fatto esultare tutti i tifosi azzurri.

Napoli, Mertens diventerà cittadino onorario della città partenopea: l’annuncio

Salvatore Flocco, consigliere del Comune di Napoli, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli:

“Dal 6 giugno, di fatto, Dries Mertens sarà cittadino di Napoli a tutti gli effetti. Sarà una bella società di socialità. Quella tra il belga ed il Napoli è davvero una bella storia”.

A Dries Mertens, dunque, sarà conferità la cittadinanza onoraria. Questo è un giusto riconoscimento per un giocatore che, di fatto, ha cambiato la storia del Napoli e non solo perché è il giocatore che ha segnato di più con la maglia azzurra.

